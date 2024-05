Nominations de Diomaye Faye : blocage dans certaines directions

Les deux derniers Conseils des ministres ont été le lieu des premières de nominations du Président Diomaye Faye au niveau des directions et autres institutions publiques. Plus d’une trentaine de postes ont été pourvus.



Au niveau de certaines stations, la passation de témoin s’est bien passée et la continuité du service est donc en marche. Pour d’autres entités en revanche, ça coince. «Tout est au ralenti», d’après Les Échos de ce lundi, qui a pointé des lenteurs dans la transition dans quelques directions nationales, sans préciser lesquelles.



Le journal explique : «Certains ‘DG’ [directeurs généraux] virés n’ont jusqu’à présent pas vu ou reçu de documents les informant [des modalités] de la passation de service avec leurs remplaçants. Conséquence : ceux qui ont fini de préparer leurs dossiers à transmettre ne signent plus d’actes administratifs.»



Les PCA (présidents de Conseil d’administration) ne sont pas mieux lotis. Les Échos informe que certains d’entre eux «ne savent toujours pas quand leurs DG vont faire la passation et le moment où ils seront eux-mêmes installés pour que le travail continue».



































































seneweb