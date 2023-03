Non-assistance à une personne en danger et homicide involontaire : Dr Babacar Niang de Suma inculpé et placé sous contrôle judiciaire

Le Doyen des Juges, Maham Diallo vient d’inculper le Dr Babacar Niang, patron de Suma Assistance pour non-assistance à une personne en danger et homicide involontaire avant de le placer sous contrôle judiciaire.



Selon l’avocat Me Cheikh Koureyssi Ba, Dr Babacar Niang a refusé l’assignation à résidence sous surveillance électronique.

Les avocats de Dr Babacar Niang ont plaidé pour le refus du port de bracelet électronique demandé par le Procureur et le doyen des Juges a accédé à leur demande en accordant le contrôle sous deux conditions :



1. Ne pas sortir sans son autorisation des limites territoriales du Sénégal



2. Se présenter tous les derniers vendredis de chaque mois à son cabinet pour émarger au registre.





























































