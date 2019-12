Oumar Faye : «Nous voulons un million de manifestants»

Selon Oumar Faye du mouvement Leral Askan-Wi, il est impératif de montrer lors de la manifestation de ce 13 décembre, une capacité de mobilisation. «Nous voulons un million de personnes lors de notre manifestation du 13 décembre», a-t-il laissé entendre. Poursuivant, le président de ladite organisation fait savoir qu’ils «sont en train de travailler, de communiquer comme il faut, afin de faire savoir à plusieurs Sénégalais, l’importance de venir participer à cette marche». Une occasion pour dire ceci : «Nous vivons un véritable ébola économique au Sénégal. Donc, il nous faut combattre tout cela et aller vers l’essentiel en faisant face à Macky Sall et son régime et leur montrer que nous sommes contre la hausse du prix de l’électricité et pour la libération du Dr Babacar Diop, de Guy Marius Sagna et Cie». Se voulant confiant, Oumar Faye de clamer que «les gris-gris ou toute entreprise mystique ne peut empêcher la mobilisation des Sénégalais ce 13 décembre.»