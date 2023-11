PODOR. KARIM MEISSA WADE AU SENEGAL:Programme d’un retour au pays natal Diomandou commune de Dodel 1ére étape de sa visite

(Correspondance) - Le candidat déclaré du Parti démocratique sénégalais (Pds) à l’élection présidentielle de février 2024 a fini de boucler ses valises pour un retour au pays, après un «exil» qatari de sept années. Nous sommes en mesure d’écrire, partant de sources qui nous sont proches et généralement bien informées, que dès qu’il foulera le sol sénégalais, le fils de l’ancien Président de la République du Sénégal Maître Abdoulaye Wade rendra une visite de courtoisie aux khalifes généraux et guides religieux «pour leur renouveler respect et allégeance puis solliciter leurs prières». Puis, l’aspirant au fauteuil présidentiel démarrera une tournée par la région de Saint-Louis .Laquelle , le mènera notamment à Richard-Toll, Dagana, Podor. Karim Wade qui revendique ses origines Pulaar, fera ensuite cap dans la région de Matam ou il bénéficie de solides soutiens dont Kalidou Diallo ancien ministre de la République, Sada N’Diaye ancien Directeur général du Coud et maire de N’Guidjilone et tant d’autres responsables qui comptent l’accompagner dans ce combat décisif. De belles empoignades en perspectives de cette présidentielle entre L’APR et le Pds.. Toutefois, Une étape marquera particulièrement cette tournée : il s’agit du village de Diomandou, dans le département de Podor. Pour la petite histoire, Cette visite dans cette localité située dans la commune de DODEL justifie nos interlocuteurs, un lien social, symbolique et affectif très fort le lie à ce village du nord du pays majoritairement peuplé de pêcheurs. Ses aïeuls en sont originaires et sont issus de cette communauté qu’il promet d’appuyer pour l’aider à s’insérer dans le tissu économique national et apporter sa contribution dans la constitution de la richesse nationale.

Karim Wade veut ainsi mettre le paquet sur la vallée du fleuve Sénégal et sur Touba, bassin électoral historique du Pds et de son fondateur, Me Abdoulaye Wade, et compte tenu des rapports cordiaux qui ont toujours existé entre ce dernier et les différents khalifes de la communauté mouride .Et dorés et déjà, pour préparer le terrain à leur candidat , depuis plusieurs semaines , l’on note une véritable effervescence dans le département chez ces libéraux .Le secrétaire Général de la fédération départementale Pds Alioune Diop accompagné d’une forte délégation dont Abdoulaye Racine KANE Président de la fédération départementale, ancien directeur de cabinet de Karim et trésorier Général National ,Abou Sidi Bâ Porte-parole de la fédération et Racky SALL Présidente des femmes libérales de la fédération départementale sillonnent le terrain .Ces derniers qui multiplient des visites de proximité et meetings ont décroché plusieurs ralliements émanant de hauts responsables de Benno dans les communes de Démette, Namarel, Gamadji Saré et de N’Diayéne Pendaw.



Abou KANE