Pape Aly Guèye au khalif général des mourides: "Serigne Bi", je suis venu vous renouveler mon allégeance ad vitam aeternam"

Comme vous le voyez sur ces images exclusives de dakarposte, l'illustre capitaine d'industries Pape Aly Guèye a été reçu à Keur Serigne Touba (Colobane) ce jeudi 26 septembre 2019 d'abord par le khalif général des mourides; ensuite par le porte parole Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké.

À la tête d'une forte délégation dont l'ex ambassadeur en France (Bassirou Sène), son discipliné beau frère Birane Ndour patron du groupe Futurs Médias, entre autres...notamment ses employés d'EXCELLEC, Pape Aly Guèye a dit au khalif qu'il lui renouvèle son acte d'allégeance et ce, ad vitam aeternam



Pour ceux qui l'ignorent encore, l’acte d’allégeance est l’un des principes fondamentaux de la Mouridiya, l’une des traditions les plus connues et l’un des facteurs de son unité et de sa cohésion.