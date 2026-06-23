Pape Thiaw : ́”C’est dur, maintenant il faut aller chercher les trois points face à l’Irak”

New Jersey (États-Unis), 23 juin (APS)- Le sélectionneur national, Pape Thiaw a déclaré mardi au New Jersey que la défaite, 3-2, contre la Norvège, qualifiant ce revers de ”dur”, tout en promettant d’aller chercher la victoire lors du dernier match de groupe face à l’Irak.



”C’est dur. Aujourd’hui on s’était bien préparé pour avoir un résultat positif et prendre les trois points .Mais malheureusement, on a perdu ce match”, a-t-il dit.



L’équipe nationale du Sénégal a été battue mardi par celle de la Norvège sur le score de trois buts à deux lors du match comptant pour la deuxième journée du groupe I de la Coupe du monde.



Avec cette deuxième défaite, les Lions compromettent largement leurs chances de qualification. Avec une différence de buts de -3, les coéquipiers de Sadio Mané peuvent encore espérer terminer parmi les meilleurs troisièmes, à condition de s’imposer avec au moins quatre ou cinq buts d’écart face à l’Irak, lors de leur dernier match de poule, vendredi à 19h GMT, à Toronto au Canada.



”Maintenant, il reste un match de groupe, il faut se préparer pour aller chercher les trois points de ce match contre l’Irak. Après, on verra la suite’’, a ajouté Pape Thiaw.













































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