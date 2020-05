Pas moins de milliards d'Euros de faux billets saisis par la BR -Pape Diop et Farba Senghor cités dans ce gigantesque scandale

L'affaire des faux billets en euros, ébruitée par la rédaction de dakarposte, défraie la chronique. Mais, ce qui est grave dans cet esclandre n'en demeure pas moins le fait que deux autorités et non des moindres du "régime Wade" soit citées. Il s'agit de Farba Senghor et Pape Diop.

En effet, des informations en possession de dakarposte, il ressort que c'est le nommé B. Fall "cuisiné" (entendu) par les pandores de la Brigade de Recherches qui a vendu la mèche. Il a bel et bien laissé entendre que les faux billets de banque appartiennent à Farba Senghor et Pape Diop.

Passant à table, le gars révélera aux enquêteurs avoir casqué rubis sur l'ongle pour se procurer des billets noirs en Gambie auprès d'une de ses connaissances répondant au nom d'Ansoumana. Il dira qu'il a par la suite voulu se débarrasser des billets noirs. Motif? Mystère et boule de gomme!





Pour rappel, la Brigade de recherche de Dakar a démantelé un vaste réseau spécialisé dans la fabrication de faux billets. C’est le mercredi 13 mai dernier, lors d’une descente à Zac Mbao, que les pandores ont neutralisé les malfaiteurs et mis la main sur leur stock de billets.



Il s’agit de coupures comprenant trois paquets de 50 millions d’euros, un paquet d’un milliard et un autre de 900 millions d’euros.



Le total du butin est estimé à deux milliards cinquante millions d’euros.



Lors de l’opération, du matériel de fabrication de faux billets a été également saisi et six individus interpellés.



