Pour Emmanuel Macron, l’attaque de l’Iran a été « disproportionnée »

Pour Emmanuel Macron, invité ce lundi matin sur BFM-TV et RMC, l’attaque de l’Iran contre Israël a été « disproportionnée ». Cette offensive est une réplique aux frappes meurtrières, attribuées à l’armée israélienne, contre le consulat iranien à Damas, en Syrie, qui ont fait seize morts, dont sept membres du corps des gardiens de la révolution, l’armée idéologique de la République islamique



« Au lieu de toucher des intérêts israéliens en dehors d’Israël, ils ont été cherchés Israël sur son sol depuis leur sol, ce qui est une première », a-t-il dénoncé. Pour M. Macron, ces frappes iraniennes provoquent « un changement, une rupture profonde. Et donc c’est pour ça que ce qui se qui s’est ouvert est très dangereux en termes de réaction », appelant une nouvelle fois Israël à éviter l’escalade. « Il faut éviter que, à chaque étape ce soit un seuil qui soit franchi, et on voit bien que, aujourd’hui, on a une situation qui est très grave », a-t-il poursuivi, évoquant un « risque d’embrasement régional » en plein conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza.



« C’est pour ça qu’on a demandé un cessez-le-feu justement à Gaza et qu’on souhaite que les opérations humanitaires puissent reprendre pour protéger les populations civiles qui n’ont rien à voir avec le Hamas », a fait savoir M. Macron.