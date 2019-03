Pourquoi le Pr Macky Sall a reçu Sadio Mané et Diao Baldé Keita (IMAGES EXCLUSIVES DAKARPOSTE)

Comme vous le voyez sur ces images exclusives de dakarposte, le chef de l'Etat a reçu ce lundi 25 mars 2019, deux nos vaillants "Lions" du football. Il s'agit de Sadio Mané et Keïta Diao Baldé.



A quelles fins? Dakarposte a appris de ses réseaux de renseignements, qui ont fini d'infiltrer un peu partout, que le Pr Macky Sall a voulu les féliciter et les encourager d'avoir respectivement construit un lycée en sus d'un hôpital dans son fief de Bambaly (allusion faite à Sadio Mané) et une école en plus d' une mosquée à Vélingara (Keita Diao Baldé). Bref, c'est une manière pour le "Gardien de la Constitution" de leur dire: "vous êtes des citoyens exemplaires, notamment pour la jeunesse Sénégalaise"



Celui qui tient les manettes du pouvoir Exécutif sous nos cieux en a profité pour les galvaniser sur le chemin de la CAN avant d'offrir à Sadio Mané et Keïta Diao Baldé des exemples de son dernier ouvrage retraçant son parcours.

Et, les internationaux d'offrir également leurs maillots respectifs au Président Macky Sall



À l'issue d'une 6e et dernière journée d'éliminatoires riche en émotions, toutes les sélections qui participeront à la prochaine Coupe d'Afrique des nations sont désormais connues.



Le Sénégal est d'ailleurs le premier de son groupe.



Groupe A : Sénégal, Madagascar



Classement :

1 – Sénégal – 16 pts (Q)

2 – Madagascar – 10 pts (Q)

3 – Guinée équatoriale – 6 pts

4 – Soudan – 3 pts