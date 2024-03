Présidentielle- Doro Gaye esquisse 5 bonnes raisons pour voter Amadou Bâ

Le Pdg Doro Gaye n’a pas be- soin d’être prêché par Amadou Bâ car c’est un convaincu. Il estime que le candidat de Benno constitue une chance pour le Sénégal. C’est ainsi qu’il liste une somme de raisons qui jus- tifient pourquoi il faut voter pour le candidat de Benno. la 1ère raison est liée au fait selon lui que Amadou Bâ ne tâtonnera pas.



Un Président qui ne tâtonnera pas

Amadou Bâ n’est pas en terrain inconnu. Elu président, il ne perdra aucune minute pour prendre la température de la gestion du pays. Il a un par- cours professionnel exceptionnel qui l’a préparé, plus que tout autre à la fonction présidentielle. Chef d’inspection à Dakar plateau1 à l’âge de 29 ans, il parcourt rapidement les différentes étapes de sa carrière. Il a été le directeur des impôts en 2004 et en 2006, directeur général des impôts et des domaines. Il fait ensuite un riche parcours gouverne- mental.



Un homme de paix et de retenue

Amadou Bâ présente le profil type du sénégalais de sa génération. Il est connu par tous comme un homme pondéré, courtois et pacifique.



Un Président qui fait de l’insertion des jeunes une priorité

Après le temps de la mise à niveau des infrastructures et de la mise en exploitation des ressources naturelles comme le pétrole et le gaz, Amadou Bâ va engager la montée en puissance avec la réorientation des ressources vers la satisfaction des besoins de la population. l’ émergence du Sénégal , sera aussi l’ Emergence de chaque sénégalais.

Sa priorité absolue est l’insertion sociale des je- unes à travers des mécanismes pratiques de solidarité, une formation professionnelle élargie et réadaptée notamment dans les langues nationales et en arabe, un programme de 1 million d’emplois pour les jeunes.



Un Président qui ambitionne d’accomplir l'émergence dès 2030



Amadou Ba est au cœur de l’élaboration et la mise en œuvre du psE qui a donné des résultats appréciables et reconnus par tous . Parce qu'il en maîtrise tous les rouages, il va réaliser une accélération permettant d’atteindre les objectifs du PSE en cinq ans, en 2030 au lieu de 2035. Il s’inscrira dans la continuité des réalisations du président Macky Sall.



Un président qui mettra en place une banque de développement pour l’industrie et l’agriculture



Amadou Ba a l’ambition de mettre en place une banque nationale de développement qui va soutenir les entrepreneurs sénégalais, surtout dans les domaines de l’agriculture et de l’industrie. ce nouvel instrument sera opérationnel dès juin 2024. Ce qui va ouvrir une nouvelle phase particulièrement prometteuse pour l’économie sénégalaise et l’emploi des jeunes. Dans le contexte actuel marqué par l’instabilité sous- régionale et mondiale, le Sénégal a intérêt à porter à la tête du pays un homme d’expérience et de mesure. amadou ba est l’homme qu’il faut.









