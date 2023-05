Présidentielle turque : second tour confirmé, le président sortant Recep Tayyip Erdoğan en tête

En Turquie, la Commission électorale a confirmé lundi après-midi la tenue d’un second tour de l’élection présidentielle.



Après le dépouillement de la quasi-intégralité des bulletins de vote, le président sortant Recep Tayyip Erdoğan termine le premier tour en tête avec 49,5 % des suffrages. Pour être réélu dès le premier tour, le conservateur aurait dû passer la barre des 50%.



Après 20 ans au pouvoir comme Premier ministre puis président, Recep Tayyip Erdogan partira donc favori du second tour, dans deux semaines, malgré la grave crise économique et le tremblement de terre qui a frappé en février le sud-est du pays.





Son principal concurrent, le social-démocrate Kemal Kiliçdaroglu récolte lui 44,9% des voix alors qu’il était donné légèrement favori dans les sondages. Si rien n’est encore joué, il s’agit tout de même d’une déception pour la coalition d’opposition qui regroupe six partis.



L’issue du second tour pourrait être influencée par les électeurs du troisième candidat, l’ultranationaliste Sinan Oğan, qui a recueilli près de 5% des voix.



Les critiques de l'OSCE

La mission internationale d'observation de l'OSCE a déclaré lundi que les élections ont été marquées par la violation de certains droits et les avantages dont ont bénéficié les candidats du gouvernement.



"Les électeurs ont eu le choix entre de véritables alternatives politiques, mais les candidats au gouvernement ou à la réélection ont bénéficié d'avantages injustifiés, notamment d'une couverture médiatique biaisée", a déclaré Michael Georg Link, chef de la mission.



M. Link a déclaré que les élections étaient généralement "compétitives mais limitées" parce que "la criminalisation de certaines forces politiques, y compris l'arrestation de plusieurs politiciens de l'opposition, a empêché un pluralisme politique complet et a entravé le droit des individus à se présenter aux élections".



À cet égard, il a noté que les restrictions des droits fondamentaux, tels que les droits de réunion, d'association et d'expression, ont limité la participation de certains partis politiques ou candidats.



M. Link a fait référence à l'interdiction du parti progressiste et pro-kurde HDP et du maire d'Istanbul, le social-démocrate Ekrem Imamoğlu, qui a été disqualifié pour exercer une fonction publique en premier lieu.



Les observateurs internationaux ont également indiqué que, bien que la Commission électorale ait bien géré le processus électoral, il y a eu des problèmes dans la communication des résultats et des doutes quant à l'indépendance de l'organisme.



Dans ce sens, Frank Schwabe, membre de la délégation de l'OSCE, a confirmé que dans certains bureaux de vote, des recomptages de votes déjà comptés avaient été demandés "alors que le résultat était très clair", comme l'a dénoncé l'opposition hier soir, mais il a minimisé l'affaire, rappelant que le recomptage en lui-même est un droit et qu'il n'a finalement pas affecté les résultats, même s'il a pu donner l'impression d'être utilisé pour en retarder la diffusion.