Présumé harcèlement et licenciement abusif à la Finafrica Assurances: Une plainte déposée... un Dg et DGA mis en cause

Une histoire de harcèlement qui a fini par un licenciement abusif, tel est le scandale qui secoue la société Finafrica Assurances. Le DGA et le DG seraient au cœur de cette histoire qui a fini par une plainte de la plaignante. Cette dernière aurait découvert une relation amoureuse entre une stagiaire A.A et son supérieur le DGA I.C, c'est ainsi qu'elle fait part de cette situation qui porte préjudice à l'entreprise au DGA, I.C. De connivence, d'après la version de la plaignante, le DGA et le DG ont décidé de le licencier, après une demande d'explication à laquelle il a bien répondu. La plaignante se dit victime de harcèlement suivi de licenciement abusif qui lui a été notifié au début de ce mois d'avril, après 5 ans de service dans cette entreprise. L'affaire a été portée devant la justice au mois de février 2024, mais les grèves répétitives au niveau de l'administration judiciaire font qu'il y a eu des lenteurs dans le traitement du dossier.



Nos tentatives de joindre le DGA sont restées vaines. Tandis que le DG, I.W joint au téléphone par Dakaractu, a indiqué " n'avoir pas envie de répondre à nos questions".





























































dakaractu