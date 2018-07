Procès de Khalifa Sall - Surprises au prévues au Palais ce mercredi…

A la veille du procès en appel de Khalifa Sall, tous les regards sont braqués du côté du Palais de justice. Les partisans du maire de Dakar s’attendent à la libération de leur camarade candidat eu égard à l’arrêt de la Cour de justice de la Cedeao qui a relevé que les droits de Khalifa Sall n’ont pas été respectés avec la conséquence que tous les actes de la procédure doivent être annulés. Surtout que le débat fait rage après la déclaration du Procureur général qui impose la prise en compte de cet arrêt et les déclarations de certains responsables du camp présidentiel, comme Moustapha Cissé Lo qui appelle la justice à respecter cette décision.

Mais, des sources jusqu'ici fiables de dakarposte notent que de grosses surprises pourraient survenir ce mercredi au Palais de justice. On ignore pour l’heure la direction que prendront ces surprises mais il reste évident qu’il se passera de drôles de choses lors de ce procès très attendu.



Dakarposte sera très attentif au déroulement des débats et à la décision qui surviendra à l’issue du procès.