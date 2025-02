Quand la vérité nous interpelle face aux mensonges et manipulations, se taire c’est être acteur et complice

Tous les gros mensonges sur notre récente histoire politique ponctuée par des évènements sanglants entre 2021 et 2024 ont survécu grâce au silence coupable des intellectuels, à la propagande des bourreaux et leurs adeptes, et au complexe de certains. La stratégie des pro-dictature consiste à s’acharner contre toute personne qui décide de ne pas faire le mouton en suivant cette voie. Et pour cela, ils n’ont ni limite ni gêne. Des injures publiques aux calomnies, en passant par la caricature et la désinformation, ils forgent ainsi leur tactique de dissuasion.



Tout cela pour espérer attiser la haine aveugle en imposant leur version tronquée des faits historiques. Évidemment, sans arguments objectivement contradictoires, ils ne peuvent faire que cela. Le règne du Parti Pastef et son arrivée au Pouvoir sont faits de manipulations et de mensonges. Au nom de quoi doit-on laisser cela continuer ? Un fait naturel caractérise le Pastef, dont la vilenie de leur sinuosité politique, de la boulimie politique et de la tendance valétudinaire à manipuler, insulter et calomnier font dégoûter de la Politique. Sonko et son parti Pastef et son gouvernement infestent des stipulations labyrinthiques et infectent des données qu’il ne maîtrise pas.



Le duo Diomaye Sonko : balourdise d’un bellâtre ou ignorance d’un néophyte



Depuis l’avènement de Pastef au Pouvoir, on clopine quand on a pour programme que l’insulte et les accusations calomnieuses. Les Sénégalais abhorrent l’injustice. Mais ils détestent les mystificateurs à gage et maudissent les boutefeux qui trichent en se laissant aller à la facilité. Ils ont sali le pays, ils cherchent à salir Macky Sall et sa gestion. Mais c’est peine perdue car la bave du crapaud n’atteint jamais la blanche colombe. Le Président Macky Sall a laissé au Sénégal des avancées sublimes, des infrastructures et des édifices sonores au haut desquels parle son génie national et international. Macky Sall n’a pas légué à son peuple des pratiques d’imposteurs.



Ce pays étant un État de Droit, trôner à la tête d’une Institution ne disculpe personne à l’heure de la reddition des comptes. Mais faisons le sainement. Une position partisane ne doit, donc, amener aucun responsable politique, ni aucun néophyte en quête de présence politique à occulter les forfaitures des uns en accusant les autres. Sonko et ceux qui parlent trichent en taisant la responsabilité de ceux qui sont aujourd’hui dans leur gouvernement.



Macky Sall a été cité insidieusement dans un rapport où son nom ne figure pas. Quelle honte pour le calomniateur !

Qu'est ce qui a permis de financer tout ça ? N'est ce pas la dette dont on parle ?

Laisser Macky tranquille et essayer de faire autant...

Comme:



- Nouvelle ville de diamaniadio

- port de ndayane

- port de sendou

- autororoute dakar st louis

- autoroute dakar aibd

- autoroute dakar kaolack

- autoroute ila touba

- vdn 2

- vdn 3

- pont de foundiougne

- pont de gambie

- pont de rosso

- autopont de camberene

- autopont st lazare

- autopont keur gorgui

- autopont liberté 6

- autopont keur massar

- autopont pikine

- 2500 km de routes

- renforcement de l'armée

- institut de guerre

- pacification de la casamance

- aéroport diass

- aéroport st louis

- aéroport matam/ouroussogui

- aéroport de zichinchor

- aéroport de cap skirring

- aéroport de kolda

- flotte de 9 avions de dernières générations achetés

- école de l'avion civile

- centre de maintenance aéronautique

- un ISEP dans chaque région

- université amadou moctar mbow

- renovation de l'ucad

- parc numeriques de diamniadio

- datacenter de diamniadio

- espace services sénégal

- km2 et km3 pour l'eau pour tout le monde

- usine de déssalement

- l'électricification triplé en 10 ans

- éléctrification universelle 2025

- hopitale touba

- hopitale kaffrine

- hopitale st louis

- hopitale dantec

- hopitale kédougou

- hopitale kolda

- hopitale tivaoune

- usine de vaccin de diamniadio

- production agricole triplé et plus en 10 ans

- policlynite

- BRT

- TER

- nouveaux bus dakar dem dikk

- restructuration des transports de dakar

- promoged (traitement des dechets) (sénégal zéro déchet)

- promogem reconstruction des marchés du sénégal

- train métrique dakar tamba(tgv)

- envoie de satelitte dans l'espace en 2023

- coupe d'afrique des nation

- parc industriel de diamniadio

- parc industriel de diass

- parc industriel de bargny sendou

- parc industriel de sandiara

- programme 100 000 logements

- agropole sud

- agropole centre

- agropole nord

- agropole est

- agropole ouest

- DER

- prodac

- l'un des diplomaties les plus dynamiques du monde

- renforcement de la démocratie

- stade abdoulaye wade

- dakar arena

- city sports diamniadio

- rénovation des stades (amitié, demba diop...)

- arène national de lutte

- centre de conférence adbou diouf

- marché d'interet national

- station balnière de pointe sarène

- aménagement de la corniche

- parc urbain de yoff

- PUDC

- PUMA

- CMU

- ECT ECT.....

- budget passer de 2000 milliards à 6000 milliards

- 300 Milliards khobétt-khobétt

- ⁠auto pont front de terre



Aucun rapport de la Cour des Comptes ne le cite. Que cessent impostures et intoxications. Notamment sur Samuel Sarr victime d'arrestation arbitraire. Son interpellation est un gâchis, car Samuel Sarr, un entrepreneur visionnaire, ancien ministre de l'Énergie du Sénégal (2007-2012) est un acteur clé dans la transformation énergétique de l'Afrique de l'Ouest. Son arrestation constitue une menace pour le développement économique et énergétique du Sénégal. Idem pour Lat Diop, Farba Ngom, Tahirou Sarr etc...







A Sonko, son parti Pastef et son gouvernement et affidés, ils sont invités de diversifier leur parole politique : agriculture, emploi, promotion humaine, justice, sécurité et santé publique, éducation et formation professionnelle, entre autres, sont les urgences nationales. Depuis qu’ils sont au pouvoir, le Sénégal n’a pas décollé pour qu’on accuse et étale des faussetés !







La Cour des comptes censée être l’organe principal en charge du contrôle des finances publiques n’a jamais été tant critiquée. Elle fait face à une perte de confiance. Le rapport parle d’irrégularités et de dysfonctionnements, tandis que le discours du Premier ministre et de son gouvernement évoque des problèmes de mal gouvernance et de détournements. La Cour des comptes ferait face à un conflit d’intérêt. Il appert qu’un des conseillers de la cour des comptes est le mari d’une avocate membre du pool d’avocats de Ousmane Sonko. A vous de juger.



Mouhamadou lamine Massaly



Président du parti UNR