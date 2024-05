Recul de Diomaye sur l'arrêt des constructions côtières

Le président Diomaye, qui avait ordonné l'arrêt de toutes les constructions sur le littoral, semble maintenant faire marche arrière.



Me Doudou Ndoye a-t-il eu raison de critiquer le président Diomaye Faye pour avoir stoppé les constructions côtières et suspendu temporairement les procédures foncières ? "Le chef de l'État n'a pas le pouvoir de mettre fin à ces constructions ni de suspendre les procédures foncières", a-t-il déclaré. "Le président de la République, comme je l'ai déjà dit à l'époque de Macky Sall, n'est pas la loi. Chaque décision doit être conforme à la loi. Il s'agit non pas d'une question de personne, mais du respect de la démocratie et de l'état de droit. Cependant, cette mesure du chef de l'État risque de ne pas aboutir", a ajouté Me Doudou Ndoye.