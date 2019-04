Remaniement ministériel - Un coup de balai attendu du Pr Macky Sall attendu ce... vendredi

Si le Président Sall voulait mettre son gouvernement sous pression, c’est réussi pour dire le moins. Et pour cause? Depuis que Macky a été réélu une trouille s'est emparée de la mouvance Présidentielle, particulièrement chez les ministres, Directeurs de sociétés, entre autres responsables de l'APR. A preuve, le commun des Sénégalais a senti moins d’appétence de nombres de pontes du régime marron à aller dans les médias, alors que certains d'entre eux, ceux-là qui n'existent qu'à travers la presse étaient si prompts à saouler l'opinion par des sorties médiatiques inopportunes, souvent anachronique bref le remaniement, qui entre dans l'ordre normal des choses a, de facto, conduit à un silence radio.

D'ailleurs, certains d'entre eux, ont nous souffle t'on, recouru ces jours-ci à des faiseurs de miracle aux fins d'échapper au grand ménage annoncé. Normal, serait-on tenté de dire.



Quoi qu'il en soit, le Président Macky Sall, sachant pertinemment qu'il a été réélu à cause de son bilan dont l'action a été concentré sur l’économie mais également sur le volet social et compte tenu des innombrables défis à affronter durant son quinquennat, va finalement se débarrasser de nombre de ministres, entres autres grosses légumes de l'APR et pseudo alliés.

"Macky , qui entendrait secouer le cocotier ce vendredi, va surtout mettre l'accent sur la jeunesse Sénégalaise" fait savoir un observateur averti avec lequel, nous avons taillé une bavette. Et, notre interlocuteur, au parfum des tractations en coulisses, de renchérir: "Il (le Président Sall) sera sans état d'âme, je veux dire par-là qu'il va se séparer de beaucoup de gens qui l'ont vraiment déçu. Et, ce n'est pas par hasard qu'il a laissé entendre à l'occasion de sa prestation de serment que des efforts encore plus soutenus seront consacrés à l'emploi et à l'employabilité des jeunes. Regardez tout autour de vous. Comment comprendre qu'un gars, qui se dit ami du Président Macky Sall feint la myopie sur cet encombrement urbain dans la capitale Sénégalaise? Pourquoi croiser le bras alors que l'espace public est occupé illégalement compte non tenu de l'insalubrité et les constructions anarchiques? A ce poste, il faut un ministre, jeune assez dynamique, présentable, qui sait négocier à même de trouver des solutions, quitte à prendre les airs pour trouver des bailleurs de fonds. Des changements inattendus auront lieu, croyez-moi"



Pourquoi Dione sera maintenu



En tous les cas, comme disait l'autre, remanier, c’est entamer une seconde séquence politique. Et, des informations en possession de dakarposte, le chef de l'Etat réélu a déjà concocté sa liste depuis qu'il s'était recroquevillé pour quelques jours de congé à Marrakech. "Seul Mohamed Dione est certain d'être reconduit à son convoité poste. Pour quelles raisons? Je l'ignore" glisse une source jusqu'ici fiable de dakarposte



Attardons-nous un peu sur Dione! Cet homme, décrit homme lige du Président Sall, est parti pour battre le record de longévité des Premier ministres sous Macky. C’est un excellent taulier qui sait parfaitement garder la baraque en l’absence du maître des lieux en plus d’être un redoutable bretteur qui ne craint pas d’aller au charbon en défendant avec brio son patron. On peut ne pas partager ses arguments mais force est de reconnaître que ses discours sont bien articulés, bien documentés. Normal. Sa solide formation et sa très riche carrière professionnelle lui ont conféré cet air sérieux de technocrate. C’est grâce à ces qualités et à sa fidélité à toute épreuve qu’il a pu travailler aux côtés de Macky Sall depuis 2005 comme Directeur de cabinet de celui-ci alors Premier ministre. En 2007, lorsque Macky Sall sera à la tête de l’Assemblée nationale il l’y suivra jusqu’en 2008. Puis il rejoindra le système des Nations unies (ONUDI) jusqu’en 2014, lorsqu’il fut rappelé le 12 mars par le Président Macky Sall pour remplacer Abdoul Mbaye comme Premier ministre. Un long compagnonnage et une solide amitié et une parfaite connaissance de tous les dossiers de l’Etat sont les meilleurs atouts de Dionne pour rester longtemps à la tête de la Primature. Cet homme d’une sensibilité exceptionnelle, qui a offert sans sourciller un de ses reins à son épouse malade pourrait encore travailler aux côtés de son ami de président jusqu’aux prochaines échéances électorales.

Mais, comme disait l'autre, en politique il ne faut jamais dire jamais ...



Les prochaines heures nous édifieront bien!