Rencontre avec Priscilla Wolmer, femme leader dans l’univers médiatique français

Qu’est-ce qui manque à la démocratie en Afrique, de nos jours ? Priscilla Wolmer : Depuis trois ans, nous vivons des moments de recul démocratique avec une série de coups d’État qui ont frappé l’Afrique : Tchad, Soudan, Mali, Guinée, Burkina Faso, Niger, Gabon et tentative ratée en Guinée-Bissau en 2022.



Il s’agit de savoir vers quelle société on veut aller sans se contenter de réagir au fil de l’eau. Un proverbe juif dit : « Le sage comprend par un clin d’œil, il y faut un coup de poing pour l’idiot.»



La multiplication des putschs ne signifie pas la fin de la démocratie !



Pour autant, nos pays africains ont des conditions communes pour les coups d’État, comme la pauvreté et des performances économiques fragiles. Certains parlent d’« effet domino », de contagion inquiétante ou d’épidémie. Moi, je parlerai plutôt de convergence des agendas. Je pense qu’il est dangereux d’analyser globalement les coups d’État d’Afrique de l’Ouest, du Sahel et d’Afrique centrale tant les problématiques ne sont pas les mêmes. Et, soyons honnêtes, beaucoup de régimes en Afrique présentent une forme démocratique mais exercent une pratique autoritaire du pouvoir. Les élections y sont organisées selon un calendrier constitutionnel mais sans chance d’alternance réelle. Concentration du pouvoir, longévité des dirigeants au pouvoir, révisions constitutionnelles, corruption des élites dirigeantes, et partis politiques sans projets et sans leader charismatique. Voilà ce qu’il manque à la démocratie en Afrique.



Pour devenir la puissance de demain, que manque-t-il à l’Afrique ?



Priscilla Wolmer : Je répondrai à votre question en mettant en avant les atouts de l’Afrique. Le continent dispose de ressources naturelles considérables et diverses. L’Afrique possède un des sous-sols les plus riches du monde avec des minerais essentiels à l’économie numérique de demain. Ces minéraux stratégiques qui suscitent tant de convoitises et attisent la violence armée en Afrique. À quand la fin du land-grabbing ? À quand la fin de l’achat anarchique de terres par des investisseurs étrangers ?



Par ailleurs, la population africaine est jeune donc à l’horizon 2 100, un habitant sur trois vivra en Afrique. Il est impératif de combattre l’illettrisme, de stopper la malnutrition et de créer des infrastructures durables.



Enfin, il faudrait que la fonction publique soit réformée et que l’argent du contribuable ou les aides étrangères servent à améliorer la vie des citoyens africains et à booster la compétitivité des secteurs primaires et secondaires de l’économie.



La question de la transition énergétique se pose à l’échelle mondiale. Quelles sont les conséquences sur l’économie du continent ?



Priscilla Wolmer : Face à la crise climatique et environnementale toujours plus prégnante au fil des années, force est de constater que l’Europe est dans une situation difficile en matière de sécurité énergétique. L’Afrique pourrait devenir un fournisseur de gaz pour aider à la sécurité énergétique de l’Europe, n’en déplaise aux écologistes. Cela serait d’ailleurs plutôt positif pour l’économie du continent. Pourquoi ne pas penser la complémentarité pendant un temps de transition, avec un mix-énergétique ?



Et enfin, deux questions d’ordre personnelle, vous êtes une métisse d’origine guadeloupéenne qui penche plutôt vers l’Afrique. Comment vous décrivez-vous ? Et quels sont les sujets qui vous tiennent à cœur ?



Priscilla Wolmer : Je suis une citoyenne du monde, une européenne, une Française riche de ses origines, riche de son histoire familiale. Une mulâtresse née de la riche union d’un homme blanc, pied-noir d’Algérie, mon père et d’une femme noire, originaire d’un département français d'Outre-Mer, (la Guadeloupe), ma mère. Je suis mariée à un Sénégalais Assane Faye et ensemble nous avons une fille Jade.



« La France, ce n’est pas une identité figée. »



Pour autant, je dois regarder en face une partie de mon passé, marqué par la déportation massive, à partir des années 1670 d’esclaves noirs africains, ancêtre de la majorité de la population actuelle, alors oui, mon cœur penche aussi vers l’Afrique.



Enfin, les sujets qui me tiennent à cœur vous sembleront peut-être utopistes mais tous ensembles, nous arriveront à avoir de l’impact. La paix des peuples et le mieux vivre ensemble, l'égalité homme-femme, et l'inclusion numérique en Afrique. Le continent connait une transformation exponentielle, notamment grâce au numérique et avec mon agence Africa Digital Power, nous suivons de près ce sujet.