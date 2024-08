Réputé "ami intime" d'Aziz Dabala, Demba Mbaye parmi les suspects arrêtés

L'image de cet individu est devenu virale sur les réseaux sociaux. "L'homme à la casquette"-comme on le surnomme sur Tik Tok, disait peu après le meurtre d'Aziz Dabala et Gano qu'il se serait réveillé sans voix. Sans voix suite à la colère qui se serait emparée de lui après l'annonce du décès de "son ami" .



D'aucuns ont vite soupçonné Demba Mbaye sur les réseaux sociaux eu égard à son attitude, sa réaction d'une bizarrerie déroutante...



Dakarposte a appris qu'il est au nombre des suspects mis aux arrêts par les limiers de la DIC dans l'affaire du double meurtre de Pikine Technopole.



Qui est l'auteur du canif mortifère? Est-ce la sale besogne d'une association de malfaiteurs? Autant de questions qui taraudent les esprits...



Quoi qu'il en soit, si l'on en croit la renommée de la police Sénégalaise, notamment la Division des Investigations Criminelles, ils finiront par élucider cette nébuleuse qui alimente les débats au Sénégal et même au-delà de nos frontières.