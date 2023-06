Risques de huées à l'accueil du Pr Macky Sall à Paname- En sus de la sécurité renforcée, la plateforme "Xippil Xol DIASPORA" de Doro Gaye mobilisée

C'est devenu fréquent: poursuivi lors de chacune de ses sorties hors de nos cieux par la contestation d'opposants, précisément de pros-Sonko, le chef de l'Etat, conspué à Barcelone, risque, derechef, des huées à Paname.



En effet, le Président Macky Sall effectue un nouveau déplacement sensible à Paris où, nous revient-il, des opposants lui préparent un comité d’accueil; mais, cette fois impossible d’appliquer la nouvelle stratégie des pourfendeurs du régime marron consistant à un accueil hostile.



Dakarposte a appris qu'aux fins de déjouer les plans de ses opposants, Macky qui se sait (très) attendu, a donc pris les devants. De multiples précautions sont donc prises pour l’exposer le moins possible à la vindicte populaire, du moins d'opposants, acquis à la cause d'Ousmane Sonko.



En sus de la sécurité renforcée du Président Sénégalais, nous tenons de bonnes sources (images à l'appui) qu'une mobilisation de Sénégalais établis au pays de Marianne s'est vite organisée pour croiser le fer avec d'éventuels trublions.

Aux manettes de cette troupe sur le pied de guerre, il nous revient qu'il s'agit encore de l'homme de l'ombre, Pape Doro Gaye, çui-là gérant au quotidien les situations d’urgence, entre autres dossiers économiques et sociaux et qui s’est taillé une image de compétence, de discrétion et de loyauté.



Sa trouvaille "Xippil Xol Diaspora" s'est mobilisée pour la circonstance. Les images postées sont assez révélatrices.