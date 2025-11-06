SORTIE DE LA 40ᵉ PROMOTION DE L’ÉCOLE DES DOUANES | 327 NOUVEAUX AGENTS REJOIGNENT LES RANGS

L’Administration des Douanes a célébré, ce jeudi 6 novembre 2025, la sortie de la 40ᵉ promotion de l’École des Douanes, sous la présidence du Directeur de Cabinet du ministre des Finances et du Budget, M. Bassirou Sarr. L’événement, empreint de solennité et d’émotion, a rassemblé de hautes autorités civiles et militaires, des partenaires régionaux et des invités de marque.



Composée de 327 agents, dont 8 agents brevetés, 132 agents de constatation et 187 préposés des Douanes, la promotion porte le nom de feu le Lieutenant Ibrahima Khalilou Gueye, ancien surveillant général de l’École, décédé en 2021. Un hommage appuyé lui a été rendu à travers l’attribution, à titre posthume, de la Médaille d’honneur de la Douane.



La cérémonie a été marquée par la présence du Directeur général des Douanes, Babacar Mbaye, entouré de plusieurs cadres de l’Administration, ainsi que de représentants des Forces de Défense et de Sécurité, dont le Général de Division Philippe Dia, le Vice-Amiral Oumar Wade, le Général de Brigade Assane Bèye, et l’Inspecteur général de Police Mame Seydou Ndour. Des délégations venues de la Gambie et de la Guinée-Bissau ont également honoré de leur présence l’événement.



Dans son allocution, le Lt-Colonel Papa Mamadou Amar, chef du Bureau du Recrutement et de la Formation initiale, a rappelé le rôle central de l’École des Douanes dans la formation de personnels compétents et intègres. Il a exhorté les nouveaux agents à incarner les valeurs de rigueur, de discipline, d’intégrité et de service public, essentielles à leur mission.



Le Directeur de Cabinet du ministre des Finances et du Budget, M. Bassirou Sarr, a, selon la RTS, salué l’esprit de solidarité régionale illustré par la présence des délégations étrangères, tout en insistant sur les défis qui attendent les récipiendaires. Dans un contexte mondial marqué par la complexification des échanges et la montée des menaces transfrontalières — criminalité organisée, contrebande, trafic de stupéfiants et flux financiers illicites —, il a rappelé la nécessité d’une Douane « moderne, efficace et résiliente ».



M. Sarr a également souligné que la Douane sénégalaise demeure « un véritable bouclier économique de l’État », se félicitant de ses efforts constants d’adaptation et de modernisation. Il a réaffirmé l’engagement du ministère des Finances et du Budget à poursuivre son soutien à la Direction générale des Douanes dans la mise en œuvre de sa stratégie de modernisation.



La cérémonie, rythmée par des hommages, des distinctions et un défilé des nouveaux agents, s’est conclue dans une ambiance de fierté et de patriotisme, symbolisant la continuité et la vitalité de l’Administration douanière sénégalaise.