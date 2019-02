Sacrilège ! Ousmane Sonko:" Yalla faloul, gnoun gooy fal" (Dieu ne donne le pouvoir à personne)"

Ceux qui disaient que le leader du Pastef est un faux dévot n'ont pas tout faux, pour dire le moins. En écoutant ses propos dans cette vidéo, il y'a de quoi se poser des questions sur la foi d'Ousmane Sonko.

Comment peut-il dire que ce n'est pas Dieu, l'Omniscient qui donne le pouvoir? Il gagnerait de bien lire la sourate ci-dessous du saint Coran!







Sourate du Pouvoir (Al-Mulk)

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.



[1] Béni soit Celui qui détient le pouvoir suprême et qui est Tout-Puissant, [2] qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver et connaître ceux d’entre vous qui se conduisent le mieux. C’est Lui le Tout-Puissant, le Tout-Clément, [3] qui a créé sept Cieux superposés, sans qu’on puisse déceler dans l’œuvre du Tout-Clément aucune faille. Lève donc les yeux vers les Cieux ! Y aperçois-tu la moindre lacune? [4] Lève-les encore par deux fois ! Ton regard reviendra vers toi, déçu et harassé. [5] Nous avons orné le ciel le plus proche de luminaires dont Nous faisons des projectiles pour lapider les démons auxquels Nous avons préparé le supplice de l’Enfer. [6] C’est le supplice de la Géhenne qui est réservé à tous ceux qui renient leur Seigneur. Et quelle triste fin sera la leur !

[7] Quand ils y seront précipités, ils entendront les sanglots des damnés au milieu du bouillonnement de l’Enfer [8] qui peu s’en faut n’explose de rage. Et chaque fois qu’une nouvelle fournée de damnés y est jetée, les gardiens leur demanderont : «Quoi ! Personne n’est donc venu vous avertir?» [9] – «Mais si, répondront-ils. Nous avons bien eu un prophète ; seulement nous l’avons traité d’imposteur. Et nous lui avons dit : “Dieu n’a absolument rien révélé. Vous êtes, toi et tes adeptes, dans un profond égarement.” [10] Si nous avions écouté, ajouteront-ils, et si nous avions réfléchi, nous ne serions pas ici avec les hôtes de ce Brasier !» [11] Ainsi avoueront-ils leurs péchés. Malheur donc aux hôtes du Brasier !

[12] Quant à ceux qui craignent leur Seigneur dans Son mystère, ceux-là obtiendront le pardon de leurs péchés, ainsi qu’une magnifique récompense,

[13] car peu importe que vous cachiez vos pensées ou que vous les divulguiez, Dieu saura toujours ce que recèlent les cœurs.

[14] Eh quoi ! Dieu ignorerait-Il ce qu’Il a Lui-même créé, Lui le Subtil, le si Bien-Informé? [15] N’est-ce pas Lui qui vous a soumis la Terre? Parcourez donc ses grandes étendues et mangez de ce que Dieu vous a octroyé. C’est vers Lui que se fera votre retour.

[16] tes-vous sûrs que Celui qui est au Ciel ne vous fera pas engloutir par la Terre, lorsque celle-ci se mettra à trembler sous vos pieds? [17] tes-vous sûrs que Celui qui est au Ciel ne déchaînera pas contre vous une tempête de pierres? Peut-être comprendrez-vous alors le sens de Mes avertissements !

[18] Les peuples qui les ont devancés avaient, eux aussi, crié au mensonge. Et quelle ne fut point alors Ma réprobation ! [19] N’ont-ils jamais observé les oiseaux planer au-dessus de leurs têtes, déployant et reployant leurs ailes sans rien qui les soutienne, hormis le Miséricordieux qui veille sur toute chose? [20] Qui donc en dehors du Miséricordieux peut vous servir d’armée et vous soutenir? En vérité, les négateurs nagent dans l’illusion et le leurre. [21] Qui vous assurerait votre subsistance, si Dieu venait à la retenir? Et, cependant, les impies s’obstinent dans leur arrogance et dans leur haine. [22] Quel est le mieux guidé : est-ce celui qui va tête baissée ou celui qui marche redressé sur une voie de rectitude?

[23] Dis : «C’est Dieu qui vous a créés, vous a donné l’ouïe, la vue et l’intelligence.» Mais vous Lui en êtes rarement reconnaissants !

[24] Dis : «C’est Lui qui vous a répandus sur la Terre, et c’est devant Lui que vous comparaîtrez un jour.» [25] – «Quand donc se réalisera cette promesse, si vous êtes sincères?», demandent les infidèles. [26] Réponds-leur : «Dieu seul le sait. Ma mission se limite à vous avertir avec clarté.»

[27] Mais quand les impies seront mis en face du châtiment, leurs visages seront horrifiés. On leur dira alors : «C’est pourtant ce que vous réclamiez !» [28] Dis-leur : «Réfléchissez bien ! Que Dieu me fasse périr moi et mes Compagnons, ou qu’Il nous fasse miséricorde, qui protégera alors les négateurs d’un châtiment douloureux?» [29] Dis-leur encore : «C’est Lui le Tout-Clément en qui nous croyons et en qui nous plaçons notre confiance. Vous saurez bientôt qui de nous est dans un égarement évident.» [30] Dis-leur enfin : «Réfléchissez bien ! Si jamais l’eau que vous buvez venait à tarir, qui pourrait alors étancher votre soif?»