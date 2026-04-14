Saint‑Louis : la fille du maire Mansour FAYE veut récupérer le siège du PDS

La fille de l’ancien ministre et actuel maire de Saint‑Louis, Mansour FAYE, cherche à prendre possession du siège du Parti démocratique sénégalais (PDS) dans la ville tricentenaire. L’information a été donnée ce mardi 14 avril 2026 par la RFM.



Une démarche qui a aussitôt provoqué une levée de boucliers chez les responsables libéraux de la Fédération urbaine qui refusent catégoriquement d’évacuer les lieux. Lors d’un point de presse tenu lundi 13 avril, les responsables du parti ont dénoncé une demande d’expulsion visant leur siège, une initiative qu’ils attribuent directement à la fille du maire Mansour Faye, Adja Oumiyatou FAYE.



Le secrétaire général de la fédération, Djibril SAKHO, voit dans cette procédure une « manœuvre politique visant à freiner le regain d’activité du parti à l’approche des élections communales ». Il a rappelé que l’acquisition du bâtiment avait été réalisée sous le magistère de l’ancien président Me Abdoulaye WADE, par l’intermédiaire de son émissaire Farba SENGHOR, auprès de la SN HLM. « Nous nous demandons d’où vient cet argent permettant à la fille de Mansour FAYE de faire cet achat », s’est-il interrogé.



Les militants PDS accusent ouvertement le maire Mansour FAYE de chercher à affaiblir l’opposition locale en s’attaquant à un symbole fort du parti.



































Walf