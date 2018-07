Samuel Sarr: "Macky cherche aujourd'hui par tous les moyens, à empêcher certains opposants à se présenter à la Présidentielle"

Mon pays le Sénégal traverse des moments politiques inquiétants et chargés d'incertitudes. Le Chef de l’Etat, Monsieur Macky SALL cherche aujourd'hui, par tous les moyens, à empêcher certains opposants à se présenter à la prochaine Présidentielle.



Une telle situation dérange la quiétude de tous les patriotes et de tout homme épris de paix et de justice.



Son dernier forfait consiste à défier l’institution judiciaire communautaire la Cour de Justice de la CEDEAO qui a souligné, avec force, les violations flagrantes et incontestables de la procédure qui a conduit à l’arrestation du Maire de Dakar, Monsieur Khalifa SALL.



Excellences,



C’est au nom du principe de la reddition des comptes que le Maire de Dakar a été arrêté. Mais aussi peut-on croire à la volonté du Gouvernement sénégalais à vouloir combattre la corruption lorsqu’on sait que plusieurs rapports de l’Inspection Générale d’Etat (IGE), de la Cour des Comptes, de l’Office National de Lutte contre la Corruption (Ofnac), de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ont épinglé des proches du président Macky Sall, qui n'ont jamais été, jusqu'ici, inquiétés par la Justice.



Le président Macky SALL s'est instauré une justice à sens unique, qui n’ouvre ses yeux que lorsqu’il s’agit de combattre des opposants à son régime. Nous attendons de la justice sénégalaise qu’elle éclaire le Peuple sur des dossiers comme PETROTIM, BICTOGO, ILA TOUBA, PRODAC, la gestion du Port de Dakar, la gestion des licences de pêche, de recherches pétrolières etc. C'est là, une demande sociale très forte dont je me fais l'écho.



Nous saluons la position courageuse prise par le Procureur Général de Cour d'Appel, Monsieur Lansana DIABY, qui a estimé que la Justice sénégalaise a l'obligation de se conformer à la décision de la Cour de Justice, même si sous la pression, il semble vouloir changer d’avis.



Samuel Sarr, ancien ministre d'Etat

Candidat à la Présidentielle



AGIR ENSEMBLE AUTREMENT POUR L'AVENIR



Dakar, le 14 Juillet 2018