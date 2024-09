Samuel Sarr dément être interdit de sortie du territoire et annonce une plainte pour diffamation

Cité parmi les personnalités interdites de sortie du territoire, Samuel Sarr annonce une plainte pour diffamation.



Selon l'un de ses avocats, Samuel Sarr ne figure sur aucune liste et a même quitté le pays il y a trois jours, pour la Turquie.



Il compte revenir poursuivre son travail et contribuer au projet de la centrale de Cap des Biches, aux côtés du gouvernement.





Dakarposte a appris qu'il rentre aujourd'hui pour reprendre les airs. Selon nos radars fureteurs, l'ex ministre de l'énergie, aguerri en montage financier ,est attendu à New York.















































