Section de recherches: Bara Gueye, son épouse et leurs invités déférés au parquet

Nouveau rebondissement dans ce qu'il convient d'appeler l'affaire du mariage du patron de "Clean Oil", Bara Gueye, et de Seynabou Diène, qui a défrayé la chronique dans les réseaux sociaux. En effet, les deux mariés et leurs invités «Vip» viennent d’être déférés au parquet, ce jeudi, vers 12h, a appris Seneweb d’une source autorisée. Ils devraient être présentés au procureur dans la journée.

Les mis en cause sont visés pour violation de la loi sur l’état d’urgence.

Pour rappel, en plus des mariés, sept autres personnes ont été arrêtées dans cette affaire. Il s’agit de Maria Mané, belle-mère de Bara Guèye, le «snapeur du Président», de Niang Kharagne Lô, du «griot des Vip», Alassane Mbaye, la chanteuse Ndèye Diouf et Adja Diallo et deux autres invités.