Assane Faye, trentenaire natif de Diofior, consultant en communication politique émerge comme un soutien inébranlable et un stratège habile dans la perspective de l'élection présidentielle au Sénégal, jouant un rôle clé dans la mobilisation des Sénégalais de l’extérieur en faveur d'Amadou Ba et et dans le pays, il galvanise particulièrement les Sénégalais résidant dans la région de Fatick.

Originaire de l'ethnie Sérère, Assane Faye incarne la jeunesse engagée et dynamique du pays. Sa loyauté envers Amadou Ba, candidat du parti de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) et dauphin du président sortant, Macky Sall, ne connaît aucune faille. Ses actions transcendent les frontières, marquant son engagement à soutenir la vision de développement de son leader.

Le 20 janvier prochain, Diofior, le lieu de naissance d'Assane Faye, deviendra le théâtre d'un rassemblement significatif organisé par ce partisan dévoué d'Amadou Ba. Le QG de Diofior sera le point névralgique d'une mobilisation massive visant à propulser la candidature d'Amadou Ba vers de nouveaux sommets. "Face à ceux qui doutent, nous sommes plus que jamais confiants, avec Amadou Ba : Bâtir l'Avenir, Unis dans la Prospérité, Fiers d'un Sénégal Resplendissant."

Résidant une partie de l'année en France, Assane Faye étend son influence au-delà des frontières sénégalaises. Depuis l'Europe, et particulièrement depuis la France, il a tissé un réseau considérable. Sa capacité à mobiliser la diaspora sénégalaise en Europe en faveur d'Amadou Ba témoigne de son charisme et de sa force mobilisatrice.

Les membres influents du Parti, des représentants du gouvernement et des médias locaux et internationaux seront présents au rassemblement de Diofior, démontrant l'ampleur de l'impact politique d'Assane Faye.

Lors du rassemblement, les sympathisants arboreront les couleurs beige et marron de la coalition BBY, illustrant ainsi leur unité et leur soutien à Amadou Ba.

Amadou Ba, passé par la direction de l’Inspection des impôts et domaines, peut se targuer d’un long parcours d’excellence, justifiant ainsi le soutien massif de la coalition à sa candidature. Il est le promoteur du Plan Sénégal émergent (PSE), programme économique phare de Macky Sall. Assane Faye, fervent partisan, exprime son admiration envers Amadou Ba : "C’est un leader capable de mener ses troupes. Son style est fait de pondération et d’attachement aux valeurs républicaines. C’est ce profil rassurant qu’attendent les Sénégalais pour l'avenir du pays."

Sous la bannière d'Amadou Ba, le Sénégal aspirera à continuer la voie de la prospérité amorcée sous Macky Sall. Amadou Ba incarne la continuité d'un bilan positif, contribuant largement à la croissance soutenue du pays, qui affichait un taux d'environ 6%. Avec l'exploitation des gisements offshore de pétrole et de gaz prévue pour l'année prochaine, ce chiffre pourrait doubler. La transformation du pays sous la mandature du Président sortant est palpable avec de nouvelles infrastructures telles que l'aéroport international Blaise Diagne, des autoroutes (payantes), un TER reliant Dakar à Diamniadio, ainsi que la construction de stades. Une nette progression de l’électrification des villages en zone rurale atteste du changement radical qu'a connu le Sénégal sous la direction de Macky Sall.

En conclusion, après deux années de heurts, d’affrontements, seul un Amadou Ba, force tranquille et volontaire réussira à retisser les liens de la concorde entre les citoyens sénégalais.