L’entreprise AGL Sénégal, anciennement connue sous le nom de Bolloré Logistics, fait face à des poursuites judiciaires pour usurpation du nom Africa Global Logistics, une entité existant depuis 2020 sous le sigle AGL.



Un jeune entrepreneur sénégalais, du nom de Nd. S, poursuit en justice le géant du transport et de la logistique, Bolloré, après que ce dernier ait changé de nom pour devenir Africa Global Logistics (AGL). Le groupe français, suite à la vente de sa branche logistique africaine, a annoncé officiellement ce changement de nom le 31 mars 2023 depuis Paris. Cependant, il semble que cette décision ait été prise sans tenir compte des droits d’auteur détenus par l’entrepreneur sénégalais sur ce nom.



Les autorités sénégalaises de la dite société, non consultées dans le processus de choix de cette nouvelle appellation, se sont retrouvées face à un fait accompli. L’entrepreneur, après avoir pris connaissance de la nouvelle dénomination du groupe, a immédiatement servi une mise en demeure au dirigeant de Bolloré pour une cessation immédiate de l’utilisation du nom Africa Global Logistics. Cette mise en demeure a été suivie d’une assignation en justice.





Depuis plus d’un an, un marathon judiciaire est en cours, opposant le jeune entrepreneur au puissant groupe Bolloré. Ce cas illustre une fois de plus les méthodes autoritaires et souvent controversées de Bolloré dans le monde des affaires, en particulier en Afrique. En négligeant de vérifier l’existence d’entités locales portant le même nom, les dirigeants basés au siège à Puteaux ont décidé unilatéralement de l’appellation de leur nouvelle structure, espérant s’imposer aux entreprises locales.



Cette affaire met en lumière les pratiques agressives et coercitives du groupe Bolloré, souvent accusé d’utiliser la corruption et la pression sur les autorités administratives et judiciaires pour parvenir à ses fins.



L'entreprise, qui prétend respecter les normes de compliance, semble une fois de plus ne pas être capable de se départir de ses anciennes méthodes et pratiques dans les affaires









































































