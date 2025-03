Serigne Modou Mbacké Bara Dolli aux Bissau-Guinéens: "De grâce, ne commettez pas l'erreur des Sénégalais, faites remplier le Président Embalo pour rester sur la voie de la stabilité"

Le descendant de Serigne Touba, Serigne Modou Mbacké Bara Dolly, chef de file de l'association "Donoone Mak Gni", dans un passé récent conseiller économique, social et environnemental (Cese) "a été reçu avec faste par le chef de l’État Bissau-Guinéen".



Mais bien malin qui peut dire avec précision l'impératif de leur entrevue.



Au sujet de cette audience , nos tentatives de lui tirer les vers du nez sont restées vaines.



Joint par dakarposte, le marabout saluera les affinités qui lient naturellement et historiquement, les populations Sénégalaises et Bissau-Guinéenne condamnées à tout partager ensemble.



Poursuivant, Serigne Modou Mbacké dira que l'avènement du Pr Umaro Sissoco Embalo aux manettes du pouvoir exécutif Bissau- Guinéen devrait interpeller d'abord ses concitoyens, ensuite le continent Africain puis le monde entier .



" Embalo a prouvé qu'il a le profil de l'emploi et il inspire. Reconnaisons-lui le mérite de faire tourner la page de l’instabilité dans son pays et vous conviendrez avec moi que l'enjeu principal du prochain scrutin reste la stabilité de ce pays lusophone frère du Sénégal qui a connu, depuis son indépendance en 1974, seize tentatives de coups d'État et , si je ne m'abuse, quatre putschs militaires. Refusant la fatalité et l'inertie, le Pr Embalo , courageux et déterminé, use quotidiennement de son carnet d'adresses, s'efforce de faire bouger les lignes . Les innombrables réalisations, notamment des avenues , édifices publics à son actif en disent long.

La Guinée-Bissau a connu, sous son magistère, une évolution spectaculaire."



Aux yeux du guide religieux, le pays , sous la coupe du Pr Embalo , est en passe de devenir un phare de la sous-région.



"À l'intérieur, le régime assume pleinement ses fonctions, notamment dans les secteurs essentiels que sont l'éducation, la santé, l'accès à l'eau , les infrastructures etc...Mieux, à l'extérieur, la diplomatie incarnée joue tout son rôle. Je veux dire par là que le Pr Embalo est respecté par ses homologues. Son récent séjour en Russie est assez révélateur. S'il est un bénéfice difficilement contestable , cette République a acquis une viabilité économique de plus en plus évidente et une singularité respectée.

Bref, je saisis l'opportunité pour lancer un appel à nos frères et sœurs Bissau-Guinéens . De grâce, ne commettez pas l'erreur des Sénégalais, faites remplier votre Président pour rester sur la voie de la stabilité" conclura t'il.