Sokhna Moumy Kébé – Le chic et l’élégance au naturel

Cette dame ne sort presque jamais de son luxueux domicile. Fille du défunt milliardaire Babacar Kébé dit Ndiouga , Sokhna Moumy est réputée particulièrement casanière. Pour ainsi dire, cette discète dame déteste les mondanités. Mais, une fois n’est pas coutume, elle a tenu à honorer la cérémonie de lancement de la « Maison Diarra », qui appartient à la fameuse créatrice de parfums, Mame Diarra Diop. Celle-ci est la sœur de Bass Diop, ami fidèle et allié de la famille de Moumy Kébé, mais elle est aussi une proche de l’illustre héritière du regretté Ndioug Kébé.



La belle Sokhna Moumy a ravi la vedette à pratiquement toutes les élégantes qui étaient présentes à cette prestigieuse cérémonie. D’une élégance raffinée et d’un port royal, elle détonnait au milieu de tout cet étalage de luxe qu’affichaient les femmes du monde, par la simplicité et le chic de sa toilette : un simple chemisier, une veste et un pantalon noir et, comme couvre-chef, une casquette assortie. Son sac à main coûte pas moins de 7500 euros, nous souffle une dame qui possède une boutique de vêtements de luxe. « Il s’agit d’un modèle racé, d’habitude pièce unique. C’est en veau grainé & métal doré » ajoute –t-elle.



L’élégance constante de Sokhna Moumy repose sur le luxe mais aussi et surtout sur son calme légendaire et sa cohérence, ce qui impressionne tout le monde lors de ses rares apparitions en public. Sa discrétion cache une générosité hors du commun car elle est aussi réputée avoir la main sur le cœur. Et, naturellement, elle fait beaucoup dans le social, discrètement s’entend.



Lors de la soirée de lancement de la « Maison Diarra », elle a cassé sa tirelire à l’occasion de la vente aux enchères des parfums créés par Mame Diarra Diop, cette créatrice sénégalaise qui veut se lancer dans les plus grands marchés de parfums de luxe au monde. En honorant de sa présence cette cérémonie (dont elle était l’une des marraines), elle souhaitait par la même occasion rendre hommage à Bass Diop, frère de Mame Diarra, qu’elle admire pour sa gentillesse, sa générosité et les multiples attentions que celui-ci lui prête, notamment à l’occasion du Grand Magal de Touba. Dès l’approche du Magal, Bass a l’habitude de la contacter pour lui offrir ses services en mettant à sa disposition des denrées alimentaires et tout ce dont auraient besoin les centaines d’hôtes qu’elle reçoit.



Sokhna Moumy, grande admiratrice de feue Sokhna Walo, ne peut qu’apprécier une telle générosité. Elle a tenu pour cela à enfreindre ses règles strictes de casanière invétérée.



Au-delà de la beauté qu’elle tient de sa mère, feue Marème Dieng Salla (que l’on qualifiait de plus belle femme du tout-Dakar), elle tient aussi beaucoup de la piété de son père qui était un fervent talibé mouride.



Mais pour en revenir à la cérémonie de lancement de la « Maison Diarra », il faut juste reconnaître que Sokhna Moumy l’a illuminée par son élégance raffinée.