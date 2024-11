Son Excellence Mame Mbaye Niang, empereur des carnages financiersComme dans un…compte de faits difficiles à croire

Mame Mbaye Niang est de la race de ces politiciens véreux qu’on pourrait qualifier sans risque de se tromper de bourreaux de gains faciles et indus. En effet, selon toute vraisemblance, à chaque fois qu’il a décidé de se servir, ce monsieur y a mis tous les membres : la tête, le corps, les bras, le tronc…Si toutes les infractions financières qui lui sont imputées sont avérées, l’on ne pourrait s’empêcher, alors, d’en déduire qu’il est plutôt d’une gourmandise sauvage.L’affaire PRODAC, qu’il a su politiser avec un cynisme ahurissant, jusqu’à en priver une candidature légale à la Présidentielle à l’actuel Premier ministre, s’est finalement révélé comme un monstrueux trou à milliards dont il est le seul maitre d’œuvre. L’homme, qui était, au commencement du Projet, à la tête du Ministère de tutelle, a savamment orchestré le dérèglement de son financement tel qu’initialement établi, avec à la cé quantité de surfacturations, d’attributions de commissions indues, d’ouvrages mal réalisés et pas dans les délais requis…En somme, il s’agit d’un véritable carnage financier sauvagement planifié et dont, in fine, la part du lion est tombée dans sa besace. En vérité, il n’y a aucun acharnement dans l’expression de telles allégations, étant entendu que c’est le rapport même de l’Ige, dont il martelait urbi et orbi qu’il n’existe pas, qui a fini par prouver son existence, en atterrissant, par la force de la volonté d’Etat, sur le bureau de celui-là même qui avait été condamné à six mois avec sursis et 200 millions d’amende, pour avoir affirmé que le rapport épinglant l’ancien ministre du Tourisme…existe. Une redoutable ironie du sort qui donne une fois de plus du sens au narratif du fameux arroseur arrosé.Aujourd’hui, avec l’avènement du nouveau régime, le dossier a été remis au goût du jour, et son exploitation judicieuse par l’Autorité habilitée a permis de voir que dans le procès qui avait valu à l’actuel Premier ministre sa condamnation, et par la suite sa non-participation à l’élection présidentielle, il y avait bien un cruel manque d’équité dans le jugement rendu, et qu’il y avait donc quelqu’un que Dame Justice avait tenu à protéger. C’est dire donc qu’à l’image d’une certaine grande gueule du régime déchu, en l’occurrence Diégui Diouf, le sieur Mame Mbaye Niang va inévitablement faire tomber son masque, en reconnaissant son forfait, d’une manière ou d’une autre. Car comme disait un autre caméléon politique passé maitre dans l’art des contorsions, « game is over ». Mame Mbaye n’a plus aucune chance à vrai dire de continuer à gagner indûment la partie qui l’oppose et au leader du Pastef, et au peuple sénégalais. Car, effectivement, le peuple sénégalais est totalement concerné par ce crime financier inédit. Durant les régimes qui se sont succédé au pouvoir depuis l’indépendance, on en a vu des politiciens voleurs de tous les calibres et de toutes les couleurs. Mais à vrai dire, il y a fort à parier qu’un chevillard à l’abattoir du gain comme Mame Mbaye Niang, il n’y en a pas deux. Lorsque, dès l’installation du nouveau régime, il s’est subrepticement envolé vers le Canada, il s’est permis d’expliquer son éloignement du pays par une volonté de poursuivre ses études. Un élément d’explication ridicule et grossier, et pour cause. En fait, si ce monsieur est vraiment détenteur de ce grand courage, cette capacité herculéenne à assumer ses positions et ses responsabilités, capacité ( inexistante) qu’il a souvent déclarée avec une arrogance à couper le souffle, il n’avait qu’à rester au pays, et tous les jours, défier les animateurs du nouveau pouvoir en les regardant les yeux dans les yeux, comme pour leur dire : « Vous êtes aujourd’hui dépositaires de la puissance publique, vous avez l’armée, la Justice, et tout le reste entre vos mains, mais vous ne me faites pas peur, car j’étais dans la vérité et j’y reste ». Mais il ne pouvait guère sans doute procéder de la sorte, étant entendu qu’il se sait trempé dans le mensonge jusqu’à la moelle des os.







Les 23 hectares et les 16 milliards encaissés





Un scandale à dépoussiérer impérativement !Et quoi encore ? Il est vraiment dommage que les soustractions financières astronomiques imputées à ce monsieur dans le cadre de l’affaire PRODAC aient fatalement empêché de voir les autres crimes financiers de moindre envergure auxquels il est foncièrement impliqué. En effet, il a été récemment prouvé que Mame Mbaye Niang est au cœur d’un triste scandale financier relatif à une transaction foncière d’ampleur, avec à la clé une attribution irrégulière de quelque 23 hectares à Pointe Saarène à un richissime homme d’affaires espagnol, moyennant un dessous-de-table estimé à 16 milliards de frs CFA. Ce scandale, aujourd’hui que tous les chemins sont en train de mener à son inculpation, doit vite être dépoussiéré par notre Justice « new look » pour être versé dans son obscur dossier judiciaire, celui-là même qui devrait, in fine, lui valoir de longues années en prison.Nous comptons vraiment sur la très dynamique nouvelle Justice du Sénégal, pour retrouver ces montants astronomiques que ce prédateur a indument pris au pauvre Contribuable sénégalais.















clounjay@yahoo.fr