Suite et pas fin Affaire Aziz Dabala- Convoqués ce lundi, le chanteur Tarba Mbaye, la danseuse Nabou Lèye confrontés avec le présumé criminel “Modou Lo”

Après un meurtre, l’enquête passe par des auditions (témoins, suspects, mis en examen), puis des confrontations pour lever des contradictions, et souvent une reconstitution des faits dirigée par le Juge d’instruction (Juge) pour établir la vérité judiciaire, confrontant les versions sur les lieux du crime, avant que le Parquet ne décide de poursuivre ou non, aboutissant à un procès ou un classement sans suite.



Concernant l’esclandre Aziz Dabala/ Gano, il nous revient de sources judiciaires que le juge, précisément celui du premier cabinet de Pikine-Guédiawaye a ordonné une confrontation générale.



Ce lundi, Nabou Lèye fait face à son principal accusateur, extrait de prison pour l’occasion, ainsi qu’au chanteur Tarba Mbaye, récemment intercepté à l’AIBD alors qu’il tentait de quitter le territoire. L’objectif est de confronter les versions désormais radicalement opposées des différents protagonistes.

Nabou Lèye est attendue devant le juge d’instruction. Déjà inculpée dans l’affaire du double meurtre de Pikine-Technopole (Aziz Dabala et Waly) et bénéficiant d’une liberté provisoire, la danseuse se retrouve de nouveau dans la tourmente suite aux révélations explosives de Mamadou Lamine Diaw, alias Modou Lô.



Aux dernières nouvelles, le trio sera confronté ce lundi dans les locaux du tribunal de Pikine-Guediawaye.





Inculpé pour assassinat avec actes de barbarie, Mamadou Lamine Diaw a opéré un revirement spectaculaire lors de son audition au fond. S’il avait initialement plaidé la panique, il affirme désormais avoir agi sur commande, livrant des détails glaçants sur le mobile et l’exécution :

Modou Lô soutient que Tarba Mbaye et Nabou Lèye se trouvaient sur les lieux du crime. Plus grave encore, il affirme que Tarba Mbaye a « achevé » Aziz Dabala, tandis que Nabou Lèye se serait chargée de Gano dit Waly.

Le suspect prétend qu’il devait percevoir 2 millions de francs CFA pour cette mission, mais n’aurait reçu que 500 000 FCFA de la part de Nabou Lèye. C’est ce sentiment de trahison qui l’aurait poussé à « tout balancer » au magistrat.

D’ores et déjà, Me Alioune Badara Fall, l’avocat de Tarba Mbaye, assure dans les colonnes du journal que «les réquisitions téléphoniques ont totalement blanchi [son] client».



Affaire à suivre…



Blaise Diagne