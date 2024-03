Supposé mariage avec Racky Aïdara- Le célèbre Doro Gaye porte plainte contre certains organes de presse et pseudo influenceurs

La "robe noire" (conseiller juridique de celui que l'on surnomme PGD) laissera entendre "Tout simplement inadmissible. Comment peut-on écharper ainsi d'articles, les uns plus mensongers que les autres un honnête citoyen. J'ai fini de faire des captures d'écran d tous ses articles mensongers arguant que Doro se serait marié avec une certaine Racky Aïdara avant de déposer la plainte pour diffamation, diffusion de fausses nouvelles, atteinte à son image par un supposé mariage."



L'avocat invoquera " le caractère des propos sous forme d'affirmations des auteurs, adossés à des rumeurs non avérées et malveillantes visant à salir la personne de Doro Gaye et ses proches. C'est normal qu'il porte plainte à partir du moment où il y a atteinte à la vie privée et où des rumeurs sont colportées comme des faits. Vous conviendrez avec moi que loin de la clameur démagogique qui pollue au quotidien le landerneau politique sénégalais, il est des hommes de dimension exceptionnelle qui posent des pierres miraculeuses sur l’édifice de la Nation. Pape Doro Gaye, plus connu sous le sympathique sobriquet de PDG, est de ceux-là. Avec lui, nous avons affaire à un sujet politique qui a posé suffisamment d’actes citoyens en direction de ses compatriotes. Inutile de le présenter, il est connu pour avoir le cœur sur la main. C’est un philanthrope, un mécène de classe exceptionnelle, qui en termes d’actes de générosité désintéressés, fait bien mieux que beaucoup de donateurs que les laudateurs ont l’habitude de désigner par des superlatifs ronflants.

Mais, force est de reconnaitre que le PDG est bien plus qu’un cœur. C’est aussi un homme de raison, un homme qui place toute son intelligence au service d’une quête permanente de stratégies pour le bien-être de ses concitoyens."