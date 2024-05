Suspension des constructions par le PR : Le Pds propose une taxe de 25% sur le patrimoine foncier bradé

En conférence de presse cet après midi, le parti démocratique sénégalais a fait une proposition aux nouvelles autorités sur la question relative au foncier. Il s’agit de l'instauration immédiate d’une taxe foncière spéciale rétroactive sur le patrimoine foncier bradé et cédé par l’État au cours des dix dernières années. Cette taxe qui pourrait être « fixée à 25% du prix de cession par mètre carré réévalué à la valeur de marché actuel devrait permettre à l’État de générer des revenus exceptionnels importants pour financer notamment la lutte contre les inondations et la construction de logements sociaux », propose le parti libéral qui salue également la décision du président de la République d'arrêter toutes les constructions sur le littoral, ainsi qu'à Thiès et Mbour.





Le parti Wadiste espère que cette décision sera accompagnée d’une réforme qui accélérera le programme « une famille, un toit » et abordera, pour y remédier de façon structurelle, les questions d'assainissement et des inondations récurrentes qui plongent régulièrement des millions de Sénégalais dans le désarroi.









































































































dakractu