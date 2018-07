TOUBA - Une 4x4 tente de braquer un commerce et ouvre le feu à deux reprises

Nuit du dimanche mouvementée au quartier de Darou Miname, avec de ux coups de feu tiré et qui ont ameuté les populations. Des braqueurs à bord d'un véhicule 4x4 y ont effectué une descente musclée avec comme objectif principal d'attaquer le commerce de Baye Moussa Guèye et de le dévaliser. Il faisait 4 heures du matin, a expliqué le vigile qui a été malmené et ligoté au pied du mur.



Se hâtant pour éviter que leur forfait ne foire, ils ont dégainé leurs armes à feu et tiré aux oreilles du vigile pour l'amener à faire plus vite. Ayant compris que ce dernier ne pouvait leur être d'aucun soutien, ils ont vainement essayé de faire sauter les verrous. Et, c'est lorsqu'ils ont senti qu'ils risquaient d'échouer entre les mains des forces de l'ordre déjà averties par le voisinage, qu'ils se sont résolus à prendre la clef des champs.

À Darou Miname, on souhaite un dispositif permanent de sécurité pour éviter que de telles attaques ne se répètent

.