TRACTATIONS DANS LA CAPITALE FRANÇAISE : Wade arrive à Dakar le 6 février, réunion au sommet hier à Versailles

Libération est en mesure de révéler que l'ancien président de la République Abdoulaye Wade, sera à Dakar le 6 février prochain. Un retour très attendu d'autant qu'il est maintenant confirmé que son fils, le "candidat du peuple", recalé par le conseil constitutionnel, ne sera pas au Sénégal en même temps ou après lui. Du moins jusqu'à l'élection présidentielle prévue le 24 février prochain.

A Versailles, Me Abdoulaye Wade qui est arrivé dans la capitale française après avoir rallié Doha à partir de Dubaï, reçoit et écoute ses visiteurs. En plus de Pape Diop, Atépa, Decroix, le patron des libéraux a aussi reçu, avant-hier, Hadjibou Soumaré, autre candidat recalé à l'étape du parrainage.

Ce dernier est aussitôt reparti après son tête-à-tête avec le "Vieux". En dehors d'Atépa qui travaille pour une alliance entre le Pds et Ousmane Sonko à qui il a "offert" l'annexe de son siège de campagne, tout le reste tente de convaincre Me Abdoulaye Wade de soutenir son ancien premier ministre, Idrissa Seck, qui a déjà obtenu le soutien de plusieurs recalés dont Malick Gakou, dépêché d'ailleurs chez Aida Mbodji qui devrait néanmoins soutenir Macky Sall même si elle est draguée par d'autres candidats à l'instar de Ousmane Sonko.

Que va faire Wade? sur qui va t-il porter son choix si choix il y'en aura? Jusqu'à hier, il n'avait pas arrêté une décision ferme. Tout au plus, il a tenu une réunion à 18 heures (heure française) avec ses proches dont Oumar Sarr pour leur faire part des propositions des uns et des autres.

A noter qu'Oumar Sarr, Pape Diop et Decroix se sont rencontrés dans la villa de l'ancien président de l'Assemblée, sise à Saly, quelques jours avant de se retrouver en France autour de Wade.