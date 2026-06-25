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TRIBUNE LIBRE — ÉCONOMIE & DIPLOMATIE (Par Jules Aloïse Faye)

Rédigé par Dakarposte le Jeudi 25 Juin 2026 à 18:28 modifié le Jeudi 25 Juin 2026 - 20:28

TRIBUNE LIBRE — ÉCONOMIE & DIPLOMATIE (Par Jules Aloïse Faye)
— Dakar, le 25 Juin 2026: Offensive diplomatique à Berlin : Comment le Président Bassirou Diomaye Faye dessine les contours d'un Sénégal industriel et souverain

Analyse d’un tournant historique dans la coopération germano-sénégalaise, marqué par l’abandon du modèle d'aide au profit d'un co-développement stratégique structuré.

La récente visite officielle du Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, en Allemagne restera gravée dans les annales de la diplomatie sénégalaise comme un modèle de pragmatisme et de patriotisme économique. En rompant définitivement avec les vieux logiciels de l’aide au développement pour imposer le paradigme du co-développement et du partenariat industriel, le Président de la République a signé un coup de maître à Berlin. Il convient de saluer avec force et lucidité cette vision managériale de l'État, qui hisse notre diplomatie au niveau des grandes ambitions de la « Vision Sénégal 2050 ».

De la solidarité de crise au partenariat de co-prospérité
L’histoire récente retiendra que l’Allemagne a su s'ériger en premier partenaire bilatéral du Sénégal au plus fort de la tempête de la Covid-19, apportant un soutien critique dans une période de transition sanitaire globale. Mais le propre des grands dirigeants est de savoir transformer la solidarité conjoncturelle en alliance structurelle, souveraine et durable. C’est précisément ce que le Président Bassirou Diomaye Faye a accompli lors de ses entretiens au sommet avec le Président fédéral Frank-Walter Steinmeier et le Chancelier Friedrich Merz.

Devant un parterre de capitaines d'industrie et d'investisseurs réunis lors de la Journée économique germano-sénégalaise, le Chef de l’État a porté la voix d'un Sénégal attractif, juridiquement sécurisé et résolument tourné vers l'avenir. Il a su transformer notre nouveau Code des Investissements en un puissant levier de séduction pour les capitaux et le transfert de technologies d'outre-Rhin, jetant ainsi les bases d'une co-prospérité réelle.

REPÈRES — UN BILAN COMPTABLE ET FINANCIER RECORD :

240 millions d’euros d’accords globaux sécurisés tout au long de la visite officielle.

136,5 millions de dollars (environ 82 milliards de FCFA) d’engagements directs, immédiatement fléchés vers l’économie verte et l’industrialisation lourde.

4 départements ministériels stratégiques directement mis en ordre de marche pour matérialiser ces avancées sur le terrain.

L'indépendance sanitaire et le sursaut industriel
Le leadership du Président de la République s'est particulièrement illustré dans sa capacité à lier les succès de la haute diplomatie aux exigences de la souveraineté quotidienne de nos concitoyens. L’accord industriel majeur scellé avec le géant allemand B. Braun pour implanter une unité de production locale de kits et de matériel de dialyse constitue une victoire historique pour notre système de santé. Cette initiative apportera un soulagement immédiat et durable aux patients sénégalais en réduisant drastiquement les coûts de prise en charge.

En y associant un partenariat stratégique avec la filiale santé de Siemens pour la digitalisation et l'acquisition d'équipements lourds destinés à nos hôpitaux, le Chef de l'État pose de manière méthodique les fondations d'une véritable souveraineté sanitaire nationale.

Énergie, climat et modernisation territoriale
Fidèle aux orientations de justice sociale, d'équité territoriale et de transition écologique portées par notre projet de transformation, le Président Faye a obtenu des investissements majeurs dans les infrastructures d’énergies renouvelables. Les accords signés prévoient le financement de programmes d'électrification rurale de masse par le solaire, destinés à désenclaver et illuminer les villages isolés du Sénégal.

Parallèlement, la consolidation des financements de la banque de développement KfW vient sécuriser l'exécution de projets essentiels liés à l'hydraulique, à l'assainissement et à l'amélioration structurelle des transports urbains, consolidant l'attractivité globale de nos territoires.

Valoriser le capital humain : L'alliance avec Daimler Trucks
Parce qu'une ambition industrielle reste vaine sans une jeunesse hautement qualifiée pour la piloter, le partenariat d'envergure signé avec le groupe Daimler Trucks s'avère hautement stratégique. L'appui technique de l'Allemagne à la formation professionnelle aux métiers de l'industrie automobile dotera les jeunes Sénégalais de compétences aux standards internationaux, garantissant leur insertion directe dans les chaînes de valeur industrielles de demain.

Un leadership géopolitique affirmé sur la scène internationale
Au-delà du succès économique et comptable, cette tribune est l'occasion de saluer la haute stature d’homme d'État du Président Bassirou Diomaye Faye. Qu’il s'agisse de plaider avec fermeté pour le maintien et l’accentuation de l’engagement logistique allemand au Sahel afin de stabiliser notre sous-région, d’exiger une gouvernance mondiale plus inclusive pour l'Afrique au sein des instances internationales, ou de mobiliser la diaspora sénégalaise d'Allemagne autour de la trajectoire nationale, le Président a réalisé un parcours sans faute.

En invitant officiellement le Chancelier Friedrich Merz à effectuer une visite d’État à Dakar pour concrétiser le suivi de ces accords, le Président de la République inscrit cette réussite dans la continuité et la durabilité. Le Sénégal avance, son économie se structure, et son leadership rayonne. Félicitations à Monsieur le Président de la République pour cette éclatante réussite diplomatique et économique.

Jules Aloïse Faye
Directeur Général de STRATEGIA AFRIQUE
Membre de la Coalition DIOMAYE PRESIDENT

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