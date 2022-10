Talibé tué à Gorote: Le Khalife des Baye Fall en colère et met en garde l’autorité

Le Khalife général des Baye Fall, Serigne Amdy Mbenda Fall, a affiché sa colère suite au décès d’un de ses talibés tué à coups de machette par un berger peulh lors d’un affrontement à Goroté. Le mercredi 26 octobre dernier, un affrontement entre des éleveurs et des cultivateurs a fait un mort, « un Baye Fall » et des blessés dans le village de Goroté au niveau du département de Mbacké. La victime est le fils d’un chef religieux Baye Fall qui habite la localité de Darou Khoudoss, rapporte LeTémoin.

Une mort qui a provoqué la colère des parents et disciples de la victime qui ont tout de suite organisé une expédition punitive ayant occasionné des heurts supplémentaires et deux maisons complètement incendiées. Pour éviter que le drame ne s’aggrave, le Khalife Général des Baye Fall a dépêché une délégation et sollicité que les ardeurs soient tempérées. Le suspect a été interpellé par la brigade de gendarmerie de Mbacké. Le corps sans vie a été déposé à la morgue de l’hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba.

Les éléments de la gendarmerie ont été déployés, un peu partout dans le village pour calmer la situation. Via son porte-parole, le Khalife des Baye-Fall est sorti de sa réserve pour appeler au calme et surtout dire qu’ils ont les moyens d’une riposte. Mais il a préféré appeler ses partisans au calme tout en mettant en garde les autorités contre toute impunité dans cette affaire.