Touba: Serigne Mountakha Mbacké décerne un satisfecit à Macky Sall

Le porte-parole du khalife général des mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, a profité de la visite de courtoisie du président de la République préparatoire au grand Magal de Touba pour exprimer la satisfaction de la communauté mouride à l’endroit du régime en place. A la suite du discours en langue wolof du chef de l’Etat, la voix de Touba a délivré la version de Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. Dans son discours, le chef religieux a d’abord magnifié les efforts du chef de l’Etat dans le cadre de la commémoration de l’édition de 2023 du départ en exile de Cheikh Bamba. «Le Khalife m’a donné l’instruction de vous exprimer sa satisfaction envers votre personne pour le travail que vous avez abattu pour la réussite de l’organisation du grand Magal de Touba de cette année», a-t-il indiqué.

Mais Serigne Bass a précisé que le contentement de Serigne Mountakha dépasse le Magal de 2023. Pour lui, le satisfecit du patriarche de Darou Minam porte sur les 12 années de règne de Macky Sall. «Pendant 12 ans de pouvoir, vous avez réalisé des choses énormes dans la ville sainte qu’on ne peut pas lister durant cette audience», a-t-il ajouté.

Le porte-parole de la communauté mouride a néanmoins cité quelques réalisations du président de la République dans la ville fondée par Khadimou Rassoul. Il a évoqué entre autres les 45 milliards F Cfa investis dans l’assainissement, les18 forages construits pour un bon approvisionnement en eau et plusieurs routes construites, dont la corniche évaluée à plus 10 milliards F Cfa.



« Votre décision vous grandit… »



Parmi les grands projets concrétisés par Macky Sall et son gouvernement entre 2012 et 2023, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a rappelé l’autoroute Ila Touba construit à 400 milliards F Cfa et qui fait partie des grands projets du Sénégal, la construction de l’hôpital Cheikhoul Khadim, les investissements sur l’hôpital Matlaboul Faweyni, les deux milliard F Cfa injectés dans la construction de l’université Cheikh Ahamadou Bamba et la mosquée Mazalikoul Djinan, les 600 millions F Cfa dégagés pour la subvention de la nourriture des apprenants de l’université Cheikh Ahamadou Bamba, la prise en charge des secteurs voirie, éclairage et assainissement après l’inauguration de l’université Cheikh Ahmadou Bamba.

D’après Serigne Bass, le Khalife général des mourides a aussi magnifié le retrait du président de la République. «Ce que vous avez fait est certes rare, mais c’est un grand acte et ça ne fait que vous grandir pour l’avenir. Il salue votre dévouement et engagement. Vous avez beaucoup investi pour que le pays soit en sécurité », a-t-il insisté.















































