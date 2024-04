Toujours resplendissante, l'influence Awa Baldé se... dévoile ! (VIDÉO)

Teint zéro défaut, chevelure de rêve, dentition parfaite. Sur les tapis rouges, dans les plateaux télés, ou sur les réseaux sociaux, la sublime influence, Awa Baldé, est toujours resplendissante.



Une beauté qui semble inaccessible, voire irréelle... Mais quels produits utilise t'elle pour être aussi radieuse ? Découvrez, grâce à une série de vidéos les secrets de "Baldoush"-comme on la surnomme-pour rester constamment canon.



Dans ce premier jet, cette raffinée dame résume rapidement les différentes techniques et produits qu'elle utilise pour ses cheveux. "Baldoush" révèle enfin son adresse beauté fétiche pour ses soins capillaires. Il s'agit de : IDABEAUTYHAIR- 786338798_776606066



Pas mal, non ?