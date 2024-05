UCAD | LE SUDES CONTRE L’AFFECTATION DU PROFESSEUR ISMAÏLA MADIOR FALL À L’IFAN

Le syndicat unique des enseignants du Sénégal (SUDES), section Ucad, exprime son opposition à l’affectation de l’ancien ministre Ismaïla Madior Fall à l’IFAN (Institut Fondamental d’Afrique Noire). Les syndicalistes critiquent le recteur de l’UCAD, Ahmadou Aly Mbaye, qu’ils accusent de vouloir effectuer cette affectation.



Ils argumentent que cette décision violerait le décret n° 84-1184 du 13 octobre 1984 régissant l’organisation et le fonctionnement de l’IFAN. Selon eux, les procédures d’affectation doivent être rigoureusement respectées, conformément à la législation en vigueur. Ils demandent donc à Ismaïla Madior Fall, qui est professeur agrégé, de rester dans sa faculté d’origine, où ils estiment qu’il serait plus utile étant donné le manque de personnel et les importantes tâches d’enseignement et d’encadrement qui l’attendent, notamment dans un contexte de déficit de personnel enseignant-chercheur.



Cette opposition met en lumière des préoccupations concernant la gestion des ressources humaines dans le domaine de l’enseignement supérieure et de la recherche, ainsi que la nécessité de respecter les procédures et la législation en vigueur lors des affectations du personnel enseignant.











































































