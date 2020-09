URGENT- Aliou Sané, "Kilifeu"...du mouvement Y'en a marre, arrêtés

Dakarposte a appris de bonnes sources que des membres du mouvement Y'en a marre sont entre les mains de la police. En effet, deux parmi les pièces maîtresses "Y'en a marristes" (Aliou Sané, "Kilifeu") sont tombés dans la nasse des limiers. La cause? Ils ont voulu accéder au siège d'Orange Sénégal aux fins d'y déposer une lettre de protestation. C'était sans compter avec la police. Qui a très tôt quadrillé la VDN et les voies menant vers la direction d'ORANGE. Sané et Cie sont vite arrêtés.







Mardi 1er septembre : Y en a marre appelle au boycott massif de tous les services Orange



Les consommateurs ne sont pas toujours satisfaits des nouveaux forfaits de Orange faisant suite aux différentes protestations ces derniers temps. Le mouvement Y en a marre a décidé de poursuivre le combat, appelant au boycott massif de tous les services Orange, le mardi 1er septembre 2020.



Dans une note publiée dans la presse, le mouvement citoyen informe “qu’il s’agira à partir du 1er septembre, d’enclencher l’opération Talatay Orange, qui consistera à boycotter tous les mardis, l’intégralité des produits orange (appel, connexion, orange money…).”



Dans cette logique, le coordonnateur du mouvement Aliou Sané d’inciter les consommateurs “à se constituer en groupe de 5 volontaires, tirer cette lettre de protestation (voir ci-dessous) et la déposez à l’agence de votre localité”. Ensuite “faire des photos, des vidéos, partagez sur les réseaux sociaux. Face au simulacre de baisse des prix, la lutte doit s’intensifier”, termine-t-il.