Un autre candidat pour remplacer Khalifa Sall et Karim Wade…?

Karim Wade perd à nouveau un combat devant les juridictions sénégalaise. Et Khalifa Sall maintient le suspens en perspective de 2019.

Juridiquement, la candidature du candidat du Pds et du peuple est hypothétique. Du moins, si on en croit l’arrêt de la Cour suprême qui s’est déclaré incompétente pour examiner son pourvoi en cassation.

Le maire de Dakar, qui a vu sa peine en première instance confirmée par la Cour d’appel, compte aller en cassation pour se tirer d’affaire.

Mais le temps presse et il faut se lever tôt pour préparer une élection Présidentielle. Pour le moment, dans les deux états-majors, le combat est plutôt orienté vers la validation des candidatures de Karim Wade et de Khalifa Sall.

Pourtant, les deux partis peuvent s’approcher et s’échanger sur l’essentiel. Les deux victimes de Macky Sall qui se rassemblent doivent-ils s’assembler ? Dans la mesure où « ces deux victimes de Macky Sall » sont tous deux sont déclarés candidat à la Présidentielle.

Khalifa Sall pour la coalition And Taxawu Sénégal et Karim Wade pour le Pds. Encore que tous deux croient-ils mordicus que la justice a été instrumentalisée pour écarter leur candidature. Aussi ont-ils le même combat, le même adversaire et pour la même cause pour citer l’analyste politique, Momar Diongue…

Au regard de la configuration politique, et pour parer au plus pressé, et pour ne pas disperser leur électorat, le Pds et And Taxawu Sénégal pourraient écarter les candidatures de Karim Wade et de Khalifa Sall pour choisir un autre candidat consensuel issu de leur rang ou qui n’appartiendrait pas à leur parti respectif.

Une donne qui ne souffrirait pas certainement de contestations dans la mesure où et l’autorité de Karim et l’autorité de Khalifa Sall ne sont pas remises en cause dans leur état-major respectif.