Une directrice générale envoyée en prison pour vol de 17 containers de fer…

Mais, à sa grande surprise, MSC Sénégal l’a informé que les containers ont été frauduleusement enlevés sans vouloir donner le nom de la personne ou de l’entité qui en a pris possession, alors que le connaissement est au nom de SMG Consulting qui ne l’a ni endossé ni n’a donné procuration à un tiers pour permettre le dédouanement. SMG Consulting, à sa grande surprise, a constaté que les 17 containers ont été frauduleusement enlevés par la société MSC Sénégal, seule responsable connue à ce jour puisqu’elle en avait la garde. Sur ce, la plaignante lui impute des faits de faux et usage de faux et de vol de ces 17 containers de 20 pieds contenant 357.290 kilogrammes de fer à béton de diamètre 8 d’une valeur commerciale de 369.795 dollars soit environ 190.000.000 F Cfa. Pour le préjudice subi, dans la citation directe servie à la société MSC Sénégal, elle a réclamé la somme de 1 milliard de F Cfa. À part ce fait, elle demande que la dame Bineta Sy es-qualité soit reconnue coupable de faux et usage de faux et de vol. Par ailleurs, la requérante a demandé l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et fixer la contrainte par corps au maximum.





































































































