Une importante déclaration à 15H: Aliou Sall va t-il démissionné ?

Aliou Sall Directeur général de la Caisse de Dépôts et de Consignations, Aliou Sall acculé partout depuis les révélations de la BBC, va tenir une importante déclaration à 15 h à la mairie de Guédiawaye.





D’après nos informations, il fera une importante déclaration politique sur place. Maire de Guédiawaye et directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc), Aliou Sall est invité à la démission de la publication du reportage de la chaîne anglaise qui l’éclabousse.

Du côté de l’opposition comme du pouvoir, on lui demande de rendre le tablier et de se mettre à la disposition de la justice, qui a ouvert une enquête sur cette affaire. Le journal Le Quotidien avait annoncé que le chef de l’État a décidé de le relever de ses fonctions à la Cdc. L’intéressé avait démenti l’information, clamant qu’il ne démissionnera pas.



A-t-il changé d’avis ? Va-t-il camper sur sa position ? Réponse peut-être ce lundi.



Exclusif