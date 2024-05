Urgent 🚨 🚨 Un incendie s'est déclaré à la société Patisen !

Une forte explosion a été entendue vers les coups de 18h dans les locaux de PATISEN sis à la zone industrielle. D'après les sources de Dakaractu, ce sont des voitures qui ont explosé dans l'enceinte de l'usine.



Dirigée par son fondateur et P-DG. Youssef Omais depuis 1981, Patisen est spécialisée dans le négoce, la production et la distribution de produits alimentaires.



Pour l'instant, on ignore les dégâts, nous y reviendrons...































































dakaractu