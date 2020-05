VIOLATION DE L’ETAT D’URGENCE - Bara Guèye ‘’Clean oil’’ et des griots arrêtés

Ce week-end, un mariage de VIP a été célébré à Dakar. Il y avait beaucoup de gens connus. Des photos et vidéos ont été partagées sur les réseaux sociaux. Ce qui a choqué beaucoup de Sénégalais, en cette période d’état d’urgence et d’interdiction des rassemblements.



Le procureur ne s’est pas fait prier pour s’autosaisir. Il a instruit les éléments de la Brigade de recherches de procédé à l’arrestation de toutes les personnes identifiées et ayant pris part à la fête.



Ainsi, le marié Bara Guèye a été arrêté. La mariée, selon des sources d’’’EnQuête’’, est malade. Raison pour laquelle elle n’a pas déféré à la convocation, hier. A part les mariés, le ‘’snappeur’’ Niang Kharagne Lô a été convoqué et mis aux arrêts ainsi que le ‘’griot des VIP’’ Alassane Mbaye et la chanteuse de ‘’Ngoyaan’’ Khady Mboup. Des amis du couple ont également passé la nuit d’hier à la Brigade de recherches.



Il s’agit notamment de l’ex-mannequin et femme du footballeur Ibou Touré, Adja Diallo, Mansour Ndao, ami de Bara Guèye, et deux autres filles, amies de la mariée. Une dizaine de personnes est emprisonnée pour avoir violé l’interdiction de rassemblements. Et sauf changement, ce beau monde sera présenté au procureur, aujourd’hui. Ces personnes pourraient être déférées, selon nos sources.

















Enquête Quotidien