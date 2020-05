VIOLATION DE L’ETAT D’URGENCE- Zeyna, la troisième femme de Bara Guèye ‘’Clean oil’,’ rejoint en prison son mari et sa maman... Maria (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE)

Dakarposte, qui a ébruité cet esclandre, vous file la der des ders! En effet, la douce moitié de Bara Guèye "Clean Oil", a été finalement mis aux arrêts.

Seynabou Diène dit Zeyna a donc retrouvé son mari, sa maman (Maria Mané) et tout ce beau monde qui a enfreint la loi en violant l'état d'urgence en vigueur sous nos cieux, pour assister et/ou participer au mariage fastueux du tristement célèbre couple Guuèye.

Des informations fiables en possession de dakarposte, ce sont des éléments de la SR, qui sont allés cueillir ce mercredi la troisième de Bara Guèye. Il ressort de nos sources que "c'est elle et sa maman qui ont eu la mauvaise idée célébrer avec faste l'union qui a eu lieu le week-end dernier".



Aussi, avons-nous appris que deux autres personnes, qui ont assisté au mariage de Zeyna sont convoqués avant d'être rapidement mis aux arrêts.



Aux dernières nouvelles, tous ceux qui sont tombés dans la nasse des redoutés mais redoutables pandores de la Section Recherches seront présentés ce jeudi matin au Parquet. À charge pour le maitre des poursuites (le Procureur de la République) de décider du sort de ces "délinquants" qui ont eu l'outrecuidance de braver les autorités. Parmi eux, nous pouvons citer Bara Guèye, sa dame Zeyna, Maria Mané (la belle mère de Bara Guèye), le "distributeur automatique" Mansour Ndao, le "snapeur du Président" Niang Kharagne Lô, le "griot des Vip", Alassane Mbaye, le chanteuse Ndèye Diouf et Adja Diallo