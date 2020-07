VISITE PARC FORESTIER URBAIN DE YOFF: La délégation du ministère de l’Environnement bloqué par l’armée

Rivalité ou manque de coordination ? Chargés par le Chef de l’Etat Macky Sall d’aménager le site de l’ancien aéroport de Dakar « Léopold Sédar Senghor » en parc naturel, les ministres de l’environnement et de l’habitat affichent les hostilités. En effet, après avoir programmé une visite commune dans les lieux, le mercredi 29 juillet, le ministre de l’Environnement a décidé d’envoyer ce mardi une forte délégation composée de tous les directeurs du MEDD qui sont pour la plus part des colonels.Ces derniers ont été tout simplement éconduits par les éléments l’armée chargés de veiller sur le site. Sommes de quitter immédiatement les lieux par les militaires trouvés sur sur place car selon eux, la tournée est programmée demain et les visites à l’improviste ne sont pas acceptées.Face à cette ferme décision la délégation humiliée s’est trouvée dans l’obligation de rebrousser chemin. L’aménagement du parc ne pourra se faire sans un travail en synergie des deux ministères, alors nous espérons que Abdou Karim Sall fera cette fois ci, profil bas pour éviter une nouvelle fois de faire subir des humiliations de ce genre à ses hommes de service.