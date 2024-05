Vladimir Poutine a été investi pour un cinquième mandat

Ce mardi 7 mai, Vladimir Poutine, 71 ans, a été investi pour un cinquième mandat à la tête de la Russie.



En 2020, la Constitution a été révisée pour lui permettre d’effectuer deux mandats de six ans supplémentaires. Ce qui lui permettra de rester au pouvoir au moins jusqu’en 2036, année où il aura 84 ans.



Au pouvoir depuis près d’un quart de siècle, il a été réélu en mars avec 87 % des voix, lors d’un scrutin sans candidat de poids, et dénoncé par l’opposition russe et par de nombreux pays occidentaux.



Des pays qui ont isolé Moscou depuis son invasion de l’Ukraine en février 2022. Une mise à l’écart qui a poussé le président russe à se rapprocher d’autres pays, comme la Chine. En avril, Xi Jinping avait promis de renforcer sa coopération avec Moscou.



Ce rapprochement entre les deux puissances inquiète les Etats-Unis et l’Union européenne, qui appellent régulièrement la Chine à utiliser son influence sur la Russie pour mettre fin au conflit en Ukraine.



Car après deux ans de guerre, sur le front, l’armée russe gagne un peu plus de terrain chaque jour, face à une armée ukrainienne en grande difficulté, de l’aveu-même des autorités à Kyiv.