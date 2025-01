"Yaw lay faral"- Décrouvez cette belle ballade idéale pour déclarer son amour éternel à son partenaire, puissante, émouvante et intemporelle...

Il est connu pour avoir écrit les plus belles chansons d'amour de la musique Sénégalaise. Il, c'est l'Artiste, le lead vocal du mythique groupe "Pape et Cheikh", Pape Amadou Fall. La puissance de sa voix unique transmet dans ce tube, qui cartonne, un hymne sublime, intense, chargé d'amour...



"Yaw lay faral", un autre titre intemporel, à l'actif de ce professionnel jusqu'aux bouts des ongles, aux paroles fortes qui transpirent l'amour, le vrai.



Sur de délicates notes de clavier, de saxo, de percus, entre autres batterie..., il déverse des paroles tendres et romantiques d'un amoureux pris et épris assumant son amour pour celle qui occupe ses pensées, célébrant ainsi l'amour de la plus douce et de la plus sentimentale des façons.



Question: pourquoi ce titre résonne-t-il (autant) en nous ? "Yaw lay faral" semble offrir ainsi une forme de catharsis, permettant d'exprimer et de vivre , dans son for intérieur, les aléas d'une relation amoureuse.



"Ce tube permet une identification facile, comme si la chanson avait un peu été écrite pour nous, racontant notre histoire de vie" détaille un expert de la rédaction de dakarposte. Poursuivant, il laisse entendre : "Pape a mis les mots justes sur nos émotions complexes, nous aidant, pourrait-on dire, aussi à comprendre ce qu’on traverse et/ou déjà vécu ..."







Chapeau bas, l'Artiste !